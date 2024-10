Un método increíble para mejorar la capacidad de observación es realizando actividades que pongan a prueba tu vista. Una interesante opción que te recomiendo totalmente son los retos visuales , pues incentivan a tu agudeza visual y despierta cada parte de tu cerebro. En esta ocasión, contarás con un máximo de 7 segundos para ubicar una palabra que es distinta a las demás. Quizás lo aprecies como algo sencillo, pero no te confíes ya que muchos participantes fallaron.

Te comentaré que soy un habitual jugador de retos visuales, pues me generan entretenimiento en mis tiempos libres, pero eso no sería el motivo principal. En realidad, fueron capaces de aumentar el nivel de mi observación porque encuentro cosas ocultas con mayor facilidad y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios.

Unicef precisó que, de realizar continuamente estos juegos recreativos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Además, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentarlo?

Busca rápidamente la palabra MOTO

Entre las tantas palabras MONO, hay una que se escribe de manera diferente y es MOTO. Tienes que encontrarla antes de que se acabe el tiempo. Te recomiendo que te centres en buscar la letra T para que tus posibilidades de ganar se incrementen.

Reto visual: Busca rápidamente la palabra MOTO. Cuentas con pocos segundos para ganar. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

No es relevante si ganas o pierdes, me conformo que lo intentes porque así estas incrementando el nivel de tus habilidades cognitivas. En caso no ubicaste la palabra MOTO en la imagen, presta atención ya que te enseñaré la solución. ¡Gracias por participar!

Reto visual: Pocos fueron los afortunados de ubicar el objetivo. Sigue practicando para mejorar tu observación. (Creación: Mag)