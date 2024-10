Aumentar el nivel de tu agudeza visual nunca ha sido tan fácil, pues solo necesitas jugar el reto que he preparado hoy. Antes de comenzar con tu intento, no creas que será tan simple como imaginas porque deberás ser rápido al momento de buscar la palabra oculta, pero eso no es todo, ya que contarás con un máximo de 6 segundos. Dicho tiempo tienes que aprovecharlo si pretendes ganar. En caso desees realizar más opciones de entretenimiento, te recomiendo este juego mental de hallar un oso sin gorro navideño .

Es verdad que siempre te incentivo a realizar retos visuales y eso tiene un motivo. De mi parte, soy un habitual jugador y, en cuestión de semanas, conseguí mejoras significativas en mi observación y concentración. Ahora se me hace más sencillo detectar los pequeños detalles, pero no creas que son los únicos beneficios.

Un artículo de Unicef precisó que, de realizar cualquier tipo de actividad que genere diversión, se está estimulando las habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Es más, tu estado de ánimo mejora considerablemente y el estrés se reduce por una razón: se libera dopamina.

¿Ubicarás la palabra PREMIO rápidamente?

Entre las palabras PRECIO, hay una que es distinta. No contarás con mucho tiempo para ubicarla. Te recomiendo que te concentres en este juego y trates de fijarte en la letra M para que sea más sencillo. ¿Listo para intentarlo? ¡Mucha suerte!

Reto visual: Para ganar, es necesario que te fijes rápidamente en cada detalle. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Hallaste la palabra PREMIO? No era tan fácil, pero para un buen observador no era problema alguno. Te recomiendo que sigas practicando para mejorar el nivel de tu agudeza visual. De todas formas, te enseñaré la solución de este juego mental. ¡Presta atención!

Reto visual: Son contados los usuarios que detectaron en segundos la palabra PREMIO. (Creación: Mag)

