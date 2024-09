Los retos visuales , como aquel que estás a punto de desarrollar, no solo pretenden entretenerte mientras agarras tu celular, en realidad, es una valiosa herramienta capaz de mejorar tus habilidades cognitivas en corto tiempo. Con tener esa mentalidad de superar su dificultad, estás activando a tu cerebro. Una voz autorizada soy para recomendarte realizar estas pruebas, pues a mí me encantan porque fui testigo de la mejora de mi percepción visual y concentración. ¿Te sientes preparado para asumir este desafío? No te confíes, su complejidad no es fácil de vencer.

De acuerdo a un artículo publicado por Reader’s Digest, determinaron que participar en estos juegos mentales y rompecabezas se conseguiría muchos beneficios al cerebro, pues estimulan diferentes partes de este centro nervioso, fomenta la interacción social, reducen el estrés, mejora el estado de ánimo, agudizan las habilidades cognitivas y te ayudan a ser más disciplinado. Con estos datos, te aconsejo que realices al menos uno cada día y notarás las mejoras.

¿En qué consiste el reto visual?

Necesito de tu ayuda para superar este complicado desafío. Estás mirando una cantidad exorbitante de palomas y todas son iguales, pues presentan una marca roja debajo de su pico. Sin embargo, hay tres corazones que están correctamente camuflados. ¿Serás capaz de hallarlos? Parece imposible, pero confía en que ganarás. ¡Tienes 15 segundos!

Reto visual: Para superar este juego, también debes contar con un poco suerte. ¿Encontrarás los corazones? (Foto: The Dudolf / Mag)

¡Descubre la solución!

¿Lograste superar la dificultad o te venció? En realidad, solo 1 de 15 hallaron esos corazones entre las palomas, demostrando que era muy complejo. Pese a tu resultado, te quiero felicitar por participar, pues mantuviste a tu cerebro más activo. Los objetivos que te pedí buscar están encerrados en círculos amarillos.

Este desafío era engañoso para tus ojos. Encontrar los corazones tomaría más que 15 segundos. (Foto: The Dudolf / Mag)

¿Qué consejos existen para no frustrarme si no logro resolver un reto visual?

En caso de no lograr lo que se te pide en un reto visual, es necesario que sigas una serie de consejos. Tómate un descanso para refrescar tu mente, tienes que ser positivo ya que siempre habrá más intentos, disfruta del proceso y, lo más importante, pide ayuda en caso se te haga más complicado de lo normal.