Conforme pase el tiempo, la agudeza ocular se puede ir deteriorando y es necesario que esté en constante entrenamiento para que su nivel no se pierda. Para ello, he diseñado un reto visual de palabras . ¿Cómo superar este juego? Demasiado simple: tendrás que identificar cuál de todos los vocablos es diferente. Tienes que concentrarte y fijarte en los detalles para salir victorioso. Para incrementar la dificultad, te comentaré que contarás con un máximo de 5 segundos. Cuando termines tu intento, te invito a resolver este ejercicio: 9 + 7 - (10 / 2) 3 + 4.

Me considero un habitual jugador de retos visuales, ya que me causan diversión en mis tiempos libres, pero eso no sería lo que me motiva más. En realidad, aumentaron el nivel de mi observación y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Dónde está la palabra diferente?

Te explicaré en qué consiste este juego. Habrás notado que la palabra BOTA está escrita en muchas ocasiones y parece a primera vista que no existe otra diferente. Pese a ello, te comentaré que hay un vocablo distinto y es BODA. Está correctamente camuflada y deberás encontrarla. ¡Solo tienes 5 segundos!

Reto visual: Tienes que identificar rápidamente la palabra distinta. El tiempo no se detendrá. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Ya sabes dónde se encuentra el objetivo de este juego? En caso no lo lograste o se te acabó el tiempo, aquí te enseñaré su ubicación en la siguiente imagen. Eso sí, te aconsejo que sigas realizando estos contenidos, pues es la mejor forma de agudizar tu vista. ¡Te espero en futuras ocasiones con más pruebas mentales!

Reto visual: La mejor forma de mejorar la observación es desarrollando este tipo de actividades. (Creación: Mag)