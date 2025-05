Si bien podemos cambiar nuestra forma de pensar o adquirir nuevas costumbres a través del tiempo, existen ciertos rasgos que se mantienen presentes a lo largo de la vida y nos hace especial ante los demás. Eso se entiende como esencia personal. ¿Tú sabes cuál es el tuya? Es probable que estés dudando, pero puedes resolver esta interrogante cuando desarrolles un test de personalidad . Una decisión te brindará un mejor panorama sobre tu ser interior.

Para tener una mejor compresión de qué son los test de personalidad, la Clínica Universidad de Navarra explica que son herramientas psicométricas usadas por médicos, psicológicos y psiquiatras para evaluar la personalidad de un ser humano. Se puede medir cómo piensa, qué siente y cómo actúa. Estas pruebas tienen como objetivo principal brindar una información para diagnosticar problemas, dar tratamiento y prevenir enfermedades mentales.

Lo que realizarás a continuación no te tomará más de un minuto de tu tiempo, pues su jugabilidad es simple. En unos instantes, observarás una imagen que presenta 4 aves y cada uno tiene sus propias características físicas. Tu deber será seleccionar aquella que te llame más la atención, pero en caso entres en duda, déjate llevar por lo que te recomienda tu intuición. Así accederás a una importante información. Antes de que participes, ten en cuenta que esta prueba tiene como finalidad entretenerte; es decir, no lo consideras una evaluación psicológica real.

¿Como realizar correctamente un test?

Comprende el propósito de esta prueba.

Lee atentamente las instrucciones.

Muestra honestidad cuando desarrolles el test.

No analices ni pienses cuál es la mejor opción.

Lee el resultado de la opción elegida.

Siguiendo estos pasos, será más fácil cuando participes en el siguiente test de personalidad.

Mira la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: Conoce que define tu esencia eligiendo una de las aves. (Creación: Mag / Freepik) ×

Descubre los resultados del test de personalidad

¿Qué revela el ave #1?

Tu esencia se marca en cómo reaccionas ante las adversidades y los desafíos que te presenta la vida. Habrá ocasiones en que perderás o las cosas no saldrán como imaginaste en un principio, pero tienes esa fuerza para levantarte y seguir hacia adelante. Aprendes de cada experiencia que has vivido con el fin de no cometer los mismos errores. Tienes la resiliencia y la capacidad para mantener la esperanza ante las dificultades.

¿Qué revela el ave #2?

La empatía y compasión son lo que definen tu esencia. Encantas con el trato que brindas a todas las personas. Eres educado, respetuoso, amable y todo lo relacionado a lo positivo. Además, comprendes lo que siente cada ser humano. Tratas de entenderlos y no dudas en brindar apoyo cuando lo necesitan. No esperas nada a cambio y eso te ha permitido que la mayoría de la gente confíe plenamente en ti.

¿Qué revela el ave #3?

Quizás no te hayas dado cuenta, pero tu esencia se define por tu autenticidad. No te dejes llevar por presiones externas o comentarios de otras personas; al contrario, confías plenamente en lo que te dice tu instinto. Hay una coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuentas con ese coraje para manifestar tu verdadero yo ante la gente, con tus virtudes y defectos, sin falsedades.

¿Qué revela el ave #4?

Tienes la disposición de crecer y evolucionar. No eres una persona que siempre considera tener la razón; al contrario, reconoces tus errores y estás dispuesto a escuchar voces más experimentadas con la finalidad de que mejores personalmente. También tienes una gran curiosidad por aprender cosas nuevas y la valentía para cambiar viejas costumbres. Nunca te conformas con algo simple. En eso se marca tu esencia: el potencial de mejora continua.

¿Te sientes conforme con lo que leíste? Las evaluaciones de personalidad son muy útiles para tener una idea general de cómo somos y qué acciones tomamos, pero es importante recordar que su uso dependerá de su calidad y solo tomarla como una pieza más de información. Por eso, es necesario reconocer que estas pruebas mentales tienen ciertas limitaciones cuando las usamos y tratamos de entender los resultados que nos brindan.