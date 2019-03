Aviones siniestrados no tenían sistema seguridad que Boeing vende como extra Según el New York Times, ni el avión de Lion Air accidentado el pasado octubre en el mar de Java ni el de Ethiopian Airlines que se estrelló este mes contaban con estos sistemas opcionales de seguridad, que no son requeridos por las autoridades

