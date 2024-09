Un hijo siempre es una bendición, sin importar en qué lugar llegue al mundo. Eso lo saben muy bien Aaron y Kyle Baker, una pareja de Michigan, Estados Unidos. Ellos se convirtieron en padres por tercera vez hace poco. Lo curioso es que su pequeño nació en el estacionamiento de una cervecería local. A raíz de lo sucedido, decidieron ponerle un singular nombre.

El menor de esta historia llegó al mundo el 13 de agosto del presente año. Aquel día, Kyle Baker empezó a sentir dolores inusuales y se lo comunicó a su pareja. Como ninguno de los pensaba que ese día nacería su tercer hijo, se fueron con calma al Hospital Bronson, que queda a 25 minutos desde su casa, según FOX 17.

Pero el destino no quiso que el bebé naciera en el nosocomio. La pareja se dio cuenta de eso en el trayecto. Es por eso que Aaron llamó al 911 y los operadores le dijeron que debía ir a un lugar donde se pudieran reunir con él. “Miré a mi alrededor y en el fondo de mi cabeza todavía pensaba: creo que podemos llegar al hospital”, recordó el hombre, en diálogo con la citada fuente.

Sin embargo, no tuvo otra opción que ingresar al estacionamiento de una cervecería llamada One Well Brewing. Justo cuando el vehículo entraba al mencionado lugar, Kyle comenzó a pujar. “Cuando frenó, caminó hacia el lado del pasajero y logró abrir la puerta a tiempo de golpearse la cabeza”, expresó la madre.

Esta imagen permite apreciar el estacionamiento de One Well Brewing. (Foto: WOOD TV8 / YouTube)

Cuando llegaron las ambulancias al estacionamiento, el bebé ya había nacido. Es por eso que la propia cervecería acabó haciendo un inesperado anuncio en su página oficial de Facebook. “Estamos orgullosos de ser un lugar de encuentro para todo tipo de personas, desde familias hasta amantes de la comida, pasando por nerds de la cerveza y magos del pinball, ¡pero los recién nacidos son un mercado nuevo para nosotros!”, se lee al comienzo de la publicación.

Esta imagen muestra el momento en que el bebé de esta historia es cargado por su madre en el estacionamiento de One Well Brewing. (Foto: One Well Brewing / Facebook)

El nombre del bebé

Más adelante, One Well Brewing indicó que el pequeño nació exactamente en la esquina noroeste de su estacionamiento. “(Aaron y Kyle Baker) eligieron mantener el género de Baby como un misterio hasta el nacimiento, y fue entonces cuando vieron que tenían un bebé sano, su primer niño después de dos niñas. El nombre de su hijo ya había sido elegido como Forrest, que resulta ser el nombre que le damos al espacio central de nuestro pub. Bueno, ‘The Forest’ para ser exactos, así que tal vez este lugar de nacimiento único estaba destinado a ser así”, indicó el establecimiento. Pero ahí no quedó todo.

En esta imagen aparece el pequeño Forrest Wells Baker. (Foto: One Well Brewing / Facebook)

“Aaron y Kyle decidieron honrar el momento con un segundo nombre, ‘Wells’, y así es la historia de la llegada de Forrest Wells Baker a este mundo. ¡Le deseamos a la familia Baker una vida llena de buenas vibras y aplausos!”, se lee al final de la publicación, donde se adjuntó varias fotos del recién nacido.

