Lejos de la relevancia y expectativa que despiertan en el mundo los Juegos Olímpicos de Verano, los de Invierno se desarrollan a su sombra y ocupan menos tiempo y espacio en los medios de comunicación.



Los JJ.OO. de Invierno de este año, sin embargo, concitan un interés que va más allá de las pruebas de esquí, hockey sobre hielo o ‘snowboard’. La inusitada atención obedece a que se desarrollarán en la península coreana, una de las regiones del planeta que más tensión geopolítica acumula en los últimos tiempos.

La montañosa localidad surcoreana de PyeongChang –sede del certamen– no está muy lejos de la frontera con Corea del Norte, una cercanía geográfica que desde comienzos de este año se ha contagiado al ámbito político.

Es tal el entusiasmo del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, con el acuerdo al que llegó con su vecino del norte para que este participe (serán 22 los atletas norcoreanos presentes y ambas Coreas desfilarán juntas en la inauguración este viernes 9) que ha llamado a estos los juegos de la paz. Pero no es oro todo lo que brilla.

No todos los compatriotas de Moon comparten su emoción. Es más, la aprobación a la labor del mandatario –si bien sigue siendo alta– cayó siete puntos en solo una semana tras la firma del acuerdo con el norte.

Parte de la opinión pública surcoreana cree que se trata de una concesión excesiva al régimen norcoreano y hasta hubo quema de banderas y de fotos del líder Kim Jong-un en Seúl en manifestaciones de protesta.

“El Gobierno Surcoreano dice sí a todo lo que Corea del Norte solicita para sacar adelante estos juegos”, ha editorializado el diario conservador “Dong-A”. Y en las redes sociales hay muchos surcoreanos que ironizan preguntándose si estos “son los juegos de PyeongChang o los de Pyongyang”.

El catedrático de San Marcos y experto en política asiática Carlos Aquino nota una división clarísima en la sociedad surcoreana: “Las generaciones modernas no creen en absoluto en Corea del Norte, son conscientes de que son la misma raza y hablan el mismo idioma y cultura, pero también de que son pueblos totalmente distintos, así que han perdido toda esperanza en cualquier reunificación o de que, eventualmente, esta les reporte beneficio alguno”.

Aquino se muestra escéptico frente a la afirmación de Moon de que estos JJ.OO. son una “inversión de futuro” y pueden facilitar un diálogo para la desnuclearización de Pyongyang tras un 2017 marcado por amenazas y lanzamiento de misiles.

“El presidente surcoreano quiere pasar a la historia como el reunificador, pero creo que Kim Jong-un solo pretende ganar tiempo y que estos juegos serán apenas un respiro temporal, luego del 25 de febrero (clausura del torneo) volveremos a la normalidad y a la tensión nuclear”, dice Aquino.

Para mostrar al mundo que sigue con los dientes afilados, Corea del Norte anunció que este jueves 8, un día antes de la apertura de los JJ.OO., celebrará su día del ejército con un gran despliegue de tanques y obuses.

Las potencias se alinean



Las dos Coreas no son las únicas protagonistas de esta volátil región ni de estos juegos. Con todo ya listo, hace dos meses EE.UU. amagó con no acudir a PyeongChang. Debido a la creciente tirantez entre Washington y Pyongyang, las autoridades estadounidenses enviaron mensajes contradictorios sobre su participación.

Con el Gobierno Surcoreano al borde del colapso por tamaña ausencia, llegó el tuit tranquilizador de la Casa Blanca: “EE.UU. va a participar. La protección de los estadounidenses es nuestra prioridad y estamos comprometidos con Seúl y otros países para asegurar las instalaciones”.

El que no participa, debido a una suspensión por un programa de dopaje de Estado, es Rusia. Eso no cayó bien en Seúl, ya que el involucramiento de los líderes de países vecinos en los JJ.OO. es visto como una forma de contener a Kim Jong-un de cometer alguna provocación. En todo caso, Vladimir Putin no dejará de alentar desde Moscú a sus compatriotas libres del castigo que competirán bajo la bandera olímpica.

Quien está empeñado en asistir, a pesar de una disputa histórica entre Corea del Sur y Japón que involucra a esclavas sexuales durante la dominación colonial del país del Sol Naciente, es el primer ministro nipón, Shinzo Abe. “Me gustaría entrevistarme con el presidente Moon”, ha dicho, muy consciente de la postura crítica de su homólogo surcoreano ante Tokio.

El presidente de China, Xi Jinping, no irá a la inauguración. Lo hará un edecán por él, acaso símbolo de una desconfianza en el diálogo intercoreano y en la conducta de Kim, a quien ya no defiende a rajatabla.