¿Cómo afecta la crisis migratoria de Venezuela a Sudamérica?

Montevideo. Venezuela ha visto un éxodo masivo de su población que huye de la pobreza, la hiperinflación, la falta de servicios públicos y la escasez de artículos de primera necesidad.

La AFP busca develar aquí cómo se llegó a esta situación y su impacto no solo en Venezuela sino en toda Sudamérica.



- ¿Cuán grande es la migración venezolana? -



Según la ONU, 1,6 millones de venezolanos se han desplazado por la región desde el 2015, cuando las consecuencias de la crisis del país se hicieron sentir.



La organización señala que 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero, aunque otras voces elevan aún más esa cifra. El think-tank de la Universidad Central de Venezuela que se ocupa de la diáspora dice que 3,8 millones de personas han dejado el país desde que el revolucionario socialista Hugo Chávez llegó al poder en 1998.



El sociólogo venezolano Tomás Páez asegura que entre el 10% y el 12% de sus conciudadanos vive fuera del país, distribuidos en más de 90 países.



Tradicionalmente, la mayoría estaba en Colombia, Estados Unidos y España, pero Perú ha visto cómo desde el 2015 el flujo migratorio de venezolanos se multiplicó por 150.



Como la mayoría viaja a pie, la travesía se convierte en un penoso viaje a través de un continente de 17,8 millones de kilómetros cuadrados.



Muchos terminan durmiendo en campamentos improvisados o en las calles, y viven de donaciones de alimentos y ganando de algo de dinero limpiando los parabrisas de los autos en los semáforos.



- ¿Por qué pasó esto? -



Todo empezó con la elección de Chávez como presidente, según Páez, pero se aceleró cuando Nicolás Maduro tomó el poder en 2013.



La excesiva dependencia de Venezuela de sus vastas reservas de petróleo - 96% de sus ingresos provienen del crudo- significó un problema con el desplome del precio del petróleo en 2014, causando una escasez de divisas.



La respuesta del gobierno fue imprimir más dinero, causando un exponencial aumento de la inflación y cuatro años de recesión.



Páez dice que la "inseguridad" y el "repudio" a no ser dueño de la propia vida son los principales factores que han llevado a los venezolanos a huir de su país.



Y su se agrega el "deterioro económico... la terrible escasez y el valor del bolívar", la situación se convirtió en "una crisis humanitaria", argumenta Páez.



- ¿Cómo afecta a Venezuela? -



Inicialmente el país sufrió una fuga de cerebros y de capitales.



"Al principio la migración fue de gente con dinero y con educación universitaria", explicó de su lado Alfonzo Uannucci, que lleva una página de internet que difunde testimonios de la diáspora de venezolanos alrededor del mundo.



Tomas Pérez Bravo, del think-tank de la diáspora de la Universidad Central de Venezuela, afirma que no hay un solo tipo de persona que abandona el país.



"Los pobres se están yendo porque ahora todos son pobres".



Y están huyendo a pie "no porque no sean químicos, sociólogos o ingenieros", sino porque "tardarían 30 años en ahorrar para un boleto de avión".



Carlos Malamud, analista sobre Latinoamérica del Real Instituto Elcano de Madrid, asegura que el éxodo es una estratagema deliberadamente orquestada por Maduro, "quien está utilizando la migración como un arma política contra la oposición".

- ¿Cómo afecta a la región? -



Iannucci dice que "la avalancha de venezolanos" ha "colapsado" pueblos fronterizos que no estaban preparados para tal flujo, como Paracaima y Boa Vista, en el estado brasileño de Roraima.



Los migrantes venezolanos han sido culpados de un incremento en la delincuencia común y de competir por los empleos y las camas de hospital, lo que llevó a una pandilla a quemar campamentos de migrantes y a perseguirlos hasta el otro lado de la frontera.



"Estamos cerca del punto de quiebre", dice el secretario del Gobierno de Roraima, Marcelo Lopes.



Iannucci cree que las cosas van a empeorar: "Esto solo es la punta del iceberg".



Sin embargo, el impacto no es totalmente negativo y los países que acogen a venezolanos también pueden tener beneficios, afirma Pérez Bravo.



"En Argentina dicen que los que han llegado son jóvenes, emprendedores y bien calificados".



"Cerca de un 60% de doctores que aplican para trabajos en Chile son venezolanos".



Perú y Ecuador anunciaron restricciones en el control de su frontera antes de suavizarlos.



Ecuador ha llamado a organizar un encuentro de 13 países de América Latina el mes que viene mientras la ONU se dispone a formar un equipo especial para asegurar una coordinación regional que dé respuesta a la crisis.

- ¿Cómo se compara con otras migraciones? -



En términos de cantidad, la migración de venezolanos ya ha superado el éxodo de cubanos después de la revolución de Fidel Castro que derrocó al dictador Fulgencio Batista.



Cerca de 1,4 millones de cubanos abandonaron la isla rumbo a Estados Unidos, mientras que otros 300.000 fueron a América Latina, el Caribe y Europa, según el centro de estudios Migration Policy Institute, con sede en Washington.



Pero ese éxodo se dio durante seis décadas, no en cuatro años.



La mayoría de los cubanos se fueron a Estados Unidos, pero "las sociedades de América Latina no están preparadas para esta magnitud de llegadas".



El éxodo venezolano "es una crisis profunda".



"Este fenómeno se podría comparar con la crisis de refugiados en Siria", subraya.



Según la ONU, 5,6 millones de sirios han salido del país, mientras que otros 6,6 millones se han visto desplazados dentro del territorio durante los siete años y medio que dura la guerra civil.



Fuente: AFP