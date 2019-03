Encontró medio millón de dólares en la calle, los devolvió y a cambio lo contrataron

José Sánchez trabaja como panadero y eventualmente como pintor o albañil. Tiene 39 años y vive con su esposa y sus dos pequeñas hijas en Entre Ríos (Argentina). Hace unos días encontró un maletín con medio millón de dólares en una calle de la ciudad de Nogoyá.

El maletín le pertenecía a un señor que pasaba discutiendo por celular mientras iba en una camioneta. Extrañamente, el individuo bajó del vehículo con la maleta mientras seguía hablando, volvió a subir y se fue.

José Sánchez notó que el señor había dejado el maletín en la calle. Todo era muy extraño. Fue corriendo y cuando abrió la maleta notó que había medio millón de dólares.

En ese momento, José Sánchez se sintió completamente nervioso. No sabía que hacer con tanto dinero. Lo único que hizo fue llamar a un número de emergencias, pero nadie le contestó.

"Me agarró un estado de shock, no sabía qué hacer. Lagrimeando le dije a Dios 'no me merezco esto', porque la verdad no merecía tanto dinero de golpe", dijo, según detalló el Diario Popular de Argentina.

Siguió pensando y optó por ir a una radio local para intentar localizar al dueño. Mientras caminaba vio a la camioneta y reconoció al señor que dejó el maletín. Su nombre es Gustavo. Se acercó a él y le devolvió la maleta con todo el dinero.

"Le dije 'tome, yo sé que es suyo'. Me pidió el teléfono y la dirección y me ofreció plata, pero yo le dije que no", contó José Sánchez.

Gustavo se mostró en todo momento muy agradecido. "A pesar de ser un empresario, supo comprender por qué yo estaba tan nervioso. Me dijo 'esto no se va a quedar así' y me pidió mi número y mi dirección", comentó José Sánchez.

Gustavo es un empresario de Rosario. Esa noche llamó a José Sánchez para ofrecerle un millón de pesos o una casa como recompensa. El humilde panadero no aceptó.

"Me contó que el dinero era para comprar unas termas y me dijo si quería ir a trabajar como encargado", dijo José Sánchez. Fue entonces cuando aceptó el trabajo.

“Soy humilde, el dinero para mí no tiene sentido. A mí la plata me gusta ganármela, con mi esfuerzo. Tener todo de golpe no lo acepto", agregó en declaraciones a medios locales.

Con información de Infobae y Diaro Popular de Argentina