Terremoto en Venezuela inclinó el rascacielos la Torre de David | FOTOS

La Torre de David, un emblemático rascacielos de Caracas que lleva muchos años abandonado y sin terminar, sufrió un inclinación luego del terremoto de magnitud 7,3 que sacudió Venezuela en la tarde del martes.

La Torre de David, como se conoce a la Torre Confinanzas, es un enorme edificio inconcluso de 45 pisos en el centro de Caracas que hasta el 2014 permanecía ocupado por más de mil familias.

El rascacielos quedó inconcluso en 1996 cuando la compañía Confinanzas Banco Metropolitano quebró como tantas otras en medio de la crisis financiera que azotó al país sudamericano.



La construcción pasó entonces a manos del Fondo de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) y fue invadida en el 2007 por más de 2.000 familias que fueron paulatinamente abandonando el lugar, que no goza de condiciones mínimas de seguridad y se había convertido en un foco de controversia en la zona por la inseguridad.



El terremoto interrumpió una concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro y provocó la evacuación de decenas de personas de hogares y oficinas.



El movimiento de magnitud 7,3 --según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos-- tuvo una profundidad de 123.2 kilómetros y el epicentro se ubicó 20 kilómetros al nornoreste de Yaguaraparo, en el estado de Sucre, donde en 1997 ocurrió un sismo de siete grados que dejó unos 73 muertos.



El movimiento sintió con mayor fuerza en el norte del país, en varios puntos de Caracas y los estados Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Anzoátegui, Sucre y la isla de Margarita.



“Estábamos en la casa reposando, viendo televisión y de repente todo empezó a sacudirse”, dijo a The Associated Press Luis Alberto Montenegro, un artista plástico jubilado de 75 años.



“Fueron dos, el primero suavecito, el segundo fue muy fuerte. Las lámparas del techo se estremecían. Fue allí cuando pegamos a correr. Pensé que se venían las paredes encima”, agregó Marlene Figueroa, un ama de casa que bajó de un sexto piso con sus hijos de nueve y cuatro años.



Un capitán bomberos de la capital, John Boquett, dijo a la AP que hasta ahora los bomberos no tienen reportes de heridos. Boquett indicó que en los informes que se tienen hasta el momento no hay daños en las estructuras en Caracas; solo hay un edificio en el este de la ciudad que sufrió un desprendimiento en parte de su fachada sin que se reporten lesionados en el lugar. Precisó que los pobladores de la capital desalojaron sin problemas las edificaciones.



