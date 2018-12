Ciudad de México.- El izquierdista AMLO asumió el sábado la presidencia de México con la promesa de emprender una transformación "profunda y radical", en la que deberá hilar fino para cumplir con su exigente agenda social sin perjudicar las finanzas de la segunda mayor economía de Latinoamérica.

El político de 65 años, conocido como AMLO, tendrá que procurar ese delicado acto de equilibrismo en un país sumido en una sangrienta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con índices de corrupción sin precedentes y donde cuatro de cada 10 de sus ciudadanos vive en la pobreza.

AMLO salió de su casa el sábado por la mañana en un sedan blanco, el mismo que ha usado desde que ganó por amplio margen las elecciones de julio, y recorrió varios kilómetros por Ciudad de México saludando a seguidores apostados a los lados de las vías, antes de llegar a la sede de la cámara de Diputados.

"Por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México", dijo tras recibir la banda presidencial del saliente mandatario Enrique Peña Nieto. "Puede parecer pretencioso o exagerado pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político".

"A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical porque se acabará con la corrupción e impunidad que impiden el renacimiento de México", sentenció.

Sin embargo, el veterano político pidió no iniciar una cacería de brujas contra los funcionarios de administraciones previas para evitar una "fractura del país", algo que no fue bien visto por algunos.

De hecho, congresistas del Partido Acción Nacional (PAN), la primera fuerza opositora, criticaron lo que consideraron como un "pacto de impunidad" y, de pie, contaron hasta 43 en homenaje a los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, un hecho que cimbró el gobierno de Peña.

"Todos esperamos que (a AMLO) le vaya bien, pero no creo. Todos los presidentes son iguales: prometen, entran y, a la mera hora, no hacen nada", dijo Roberto Hernández, un vigilante de 68 años en un edificio del barrio de clase media alta Roma Norte.

"La corrupción nunca se va a acabar y él se ha rodeado de los mismos de siempre, todos están manchados", agregó.

A pesar de que AMLO y su equipo económico han tratado de calmar a los mercados, desde octubre, la bolsa local ha caído un 15.7 por ciento y el peso ha retrocedido un nueve por ciento, en gran medida por la cancelación de la millonaria construcción del aeropuerto de Ciudad de México luego de una consulta pública y por polémicas iniciativas parlamentarias, donde tiene mayoría.

Por ello, analistas temen que el país pueda quedar liderado por un populista cuyos planes comprometan sus finanzas.

"El discurso de toma de posesión no tuvo sorpresas (...) se confirman las ideas y promesas de campaña", dijo Alfredo Coutiño, director de Análisis para América Latina de Moody's Analytics.

"A pesar de que refrenda el compromiso con la disciplina económica, respeto a las instituciones independientes y convoca al sector privado a invertir, también deja la puerta abierta a acciones que llevan a un retroceso como en el caso de algunas reformas (educativa y energética)", agregó.

“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”, dijo AMLO. (AP)

--- NEOLIBERALISMO, EL CULPABLE ---



La lista de invitados a su toma de posesión incluyó, entre otros, a una delegación de Estados Unidos -encabezada por el vicepresidente Michael Pence e Ivanka Trump- y controversiales presidentes como el venezolano Nicolás Maduro.

Durante el discurso de AMLO, algunos legisladores colocaron una pancarta que decía: "Maduro no eres bienvenido" y silbaron cuando el presidente agradeció su visita. También gritaron "dictador, dictador".

Pence escribió en su cuenta de Twitter que "es un honor felicitar al presidente recién inaugurado AMLO en nombre del presidente y el pueblo estadounidense". "Tuvimos una gran discusión sobre el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones", añadió.

Luego de su discurso ante el Congreso, AMLO ofreció un almuerzo a sus invitados.

Posteriormente, en una emotiva ceremonia autóctona, representantes de los 68 pueblos indígenas de México le hicieron una "limpia", dieron ofrendas y le otorgaron el "bastón de mando", que simboliza el poder y la jerarquía, ante miles de personas reunidas en la plaza del Zócalo, testigo de varias de sus protestas durante su larga etapa como opositor político.

"Viene la cuarta transformación, viene la esperanza de muchos mexicanos que hemos vivido rezagados y tenemos un estilo de vida lleno de carencias", dijo Dulce García, de 49 años, quien llegó desde la violenta ciudad sureña de Chilpancingo, dominada por el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante su primer discurso, AMLO insistió en que acabando con la corrupción y una política de "austeridad" se ahorrarán millones de dólares y que no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales ni aumentar el precio de los combustibles más allá de la inflación.

Reiteró que respetará la autonomía del banco central y los equilibrios macroeconómicos y atacó al neoliberalismo. "La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país", fustigó para responsabilizarla hasta de la caída en la producción petrolera.

En cambio, prometió aumentar la inversión pública para rescatar a la petrolera estatal Pemex, cuya deuda se encuentra en máximos históricos.

Además, AMLO dijo que reducirá los homicidios y contendrá la masiva migración de mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos a través de un plan para atender las causas que la originan.

Para ello, los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron un "plan de desarrollo integral" para atender el fenómeno migratorio, dijo el nuevo gobierno en un comunicado, sin ofrecer mayores detalles.

El hombre más rico del país, el empresario Carlos Slim, dijo que el discurso genera "certidumbre e invita al trabajo y la inversión". "No hay duda (de que hay condiciones para invertir y confianza en México)", agregó luego de la alocución de AMLO, a la que asistió como invitado.

AMLO llegó a bordo de su auto particular, un Jetta blanco. (Reuters)

--- "NO LES FALLARÉ" ---



AMLO, quien empezó su vida política en el PRI, el partido que mantuvo el poder de manera hegemónica durante 71 años, dijo que, con su ejemplo, se acabará con la corrupción, a la que considera el germen de todos los males que azotan México.

Para empezar, cambiará la opulenta residencia oficial de "Los Pinos" por el Palacio Nacional, donde no ha vivido un presidente desde el siglo XIX. Además, ha prometido vender el avión presidencial y se redujo el sueldo en un 60 por ciento.

Cerca del fin de su discurso, el politólogo y autor de una decena de libros recordó que, camino a la cámara de Diputados, un joven se le acercó y le dio un mensaje.

"Un joven en bicicleta me dijo 'no tienes derecho a fallarnos' y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: no tengo derecho a fallarles", afirmó.

"Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos, pero soy optimista y creo que vamos a salir bien, vamos a enfrentar los grandes y graves problemas nacionales", agregó antes de insistir en que no buscará la reelección y que someterá a consulta popular la revocación de su mandato.

Estos son los datos básicos de la toma de posesión de AMLO y su significado para México:

1) ¿Cómo es la toma de posesión?

La investidura comienza con la apertura de sesión en la Cámara de Diputados a las 09:00 hora local (15:00 GMT) y dos horas después comienza el traspaso de poderes de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y AMLO, quien gobernará hasta el 2024.

A primera hora de la tarde, AMLO mantendrá una reunión en Palacio Nacional con jefes de Estado y Gobierno, y sobre la 16:00 hora local (22:00 GMT) se celebrará una fiesta con eventos culturales para celebrar su investidura.

Esta celebración incluye la entrega del bastón de mando al ya presidente por parte de pueblos indígenas, siendo el primer mandatario que recibe este reconocimiento.

2) ¿Quién acudirá a la investidura?

Se espera la presencia de una docena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey de España, Felipe VI; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel; de Bolivia, Evo Morales y el presidente de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim Yong-nam.

Además, la investidura contará también con la presencia de altos representantes de Estados Unidos, como el vicepresidente Mike Pence; Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca, y la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, a los que se suman otros 140 figuras entre gobernadores, alcaldes y representantes de la comunidad hispana.

La investidura es calificada de "histórica" por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por AMLO, que ha contabilizado hasta 400 invitados internacionales.

3) ¿Quién es AMLO?

AMLO (Macuspana, Tabasco, 1953) ganó con el 53% de los votos las elecciones del 1 de julio, tras fracasar dos veces en su intento de llegar a la Presidencia en el 2006 y 2012.

Ha prometido que su llegada a la Presidencia será la cuarta revolución en el país, tras la independencia, las reformas liberales del siglo XIX y la Revolución mexicana.

Es un político popular que tras sus dos derrotas previas en las presidenciales no desistió de su objetivo recorriendo todo el país en defensa de un cambio radical en México para acabar con los males crónicos de la corrupción y la inseguridad.

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una larga trayectoria de más de 40 años en política que inició con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sumándose en 1988 al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el que se convirtió en alcalde de Ciudad de México (2000-2005).

Pese a haber partido como favorito en los sondeos, en el 2006 fue derrotado por una exigua diferencia de 0,56 puntos porcentuales ante el conservador Felipe Calderón.

En el 2012 sufrió su segunda derrota al verse superado por la maquinaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que recuperó la Presidencia, de la mano de Peña Nieto.

Tras su salida del PRD en el 2013, fundó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

4) ¿Cuáles son sus mayores retos?

El izquierdista tiene ante sí la dificilísima tarea de cumplir con sus promesas electorales, que entre otros puntos contemplan reducir la violencia, en cotas no vistas en los últimos 20 años.

También implementará un plan de austeridad para funcionarios y ha prometido acabar con la corrupción, con las que espera recuperar hasta 500.000 millones de pesos (unos 24.970 millones de dólares) que destinaría a programas sociales y obras de infraestructura.

AMLO y su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller. (AFP).

La mayoría de Morena en el Legislativo le facilitará, en un principio, aprobar nuevas leyes con la que impulsar esta "cuarta transformación".

Algunas de sus propuestas ya han sido muy polémicas, como la creación de una Guardia Nacional encabezada por militares, cuando había criticado la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y la Ley de Seguridad Interior impulsada por Peña Nieto.

También persisten dudas sobre sí logrará cuadrar el presupuesto, porque sin subir impuestos, ha anunciado programas sociales como becas para aprendices en empresas, la pensión universal para adultos mayores y un ambicioso plan de proyectos de infraestructuras como la construcción del Tren Maya.

5) ¿Cómo han respondido los mercados a su victoria?

López Obrador ha prometido estabilidad macroeconómica e independencia del Banco de México.

No obstante, ciertas decisiones tomadas durante el periodo de transición, que culmina este 1 de diciembre con su investidura, han quebrantado la tranquilidad de los mercados financieros y los inversores.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco tras una polémica consulta popular o propuestas legislativas como la eliminación de las comisiones bancarias o de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) han llevado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a niveles no vistos desde hace siete años, y situado el peso por encima de las 20 unidades por dólar.

Fuente: EFE