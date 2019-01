Diputada abandona el chavismo y se incorpora al Parlamento de Venezuela

"Vengo de la lucha social, no me quedó otra alternativa que sumarme a las mayorías y al clamor del pueblo", dijo Arkiely Perfecto, que ahora integra el Movimiento Democracia e Inclusión, integrado por chavistas, ex chavistas y opositores

Venezuela. La incorporación de Arkiely Perfecto ocurre en medio de la creciente tensión política que vive el país. (Foto: Difusión) Difusión