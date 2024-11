Congresistas de nueve bancadas demandan a la presidenta Dina Boluarte cambios en el Gabinete Ministerial, que lidera Gustavo Adrianzén. Ello tras la encuesta de Datum para El Comercio que revela una nueva caída -esta vez a 3%- en la aprobación de mandataria, así la baja popularidad del primer ministro y del titular de Economía, José Arista.

Se trata de Alejandro Cavero (Avanza País), Héctor Valer (Somos Perú), Juan Burgos (Podemos Perú), Óscar Zea (Bloque Magisterial), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Silvana Robles (Bancada Socialista). A juicio de estos parlamentarios, Adrianzén debe dar un paso al costado o ser removido del cargo por la jefa de Estado.

Mientras que César Revilla (Fuerza Popular), Norma Yarrow (Renovación Popular), Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) piden cambios en diversos sectores, entre ellos Economía, Interior, Educación y Desarrollo Agrario y Riego.

Posturas

Para el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, el ciclo del premier Gustavo Adrianzén “ya terminó”.

“El Gobierno está muy debilitado y frágil y Adrianzén no solo no sabe responder politicamente sino que, además, no se ven soluciones a los graves problemas del pais. La presidenta debe evaluar su salida para darle un renovación al Gobierno en un momento en el que la gente pide acción”, expresó en diálogo con El Comercio.

Otro ministro que debería estar en la mira, según Cavero, es Morgan Quero (Educación) porque no está respondiendo de manera rápida a los problemas que hay en su sector.

“Está más enfocado en responder los cuestionamientos a la presidenta y no los de su sector. Tomando en cuenta, además, sus desafortunadas acciones con respecto a la suspensión de clases durante el foro APEC”, acotó.

También cuestionó la permanencia de Adrianzén en la PCM, el parlamentario Juan Burgos (Podemos Perú), presidente la Comisión de Fiscalización del Congreso. “Su trabajo deja mucho que desear”, opinó.

Asimismo, criticó la labor de José Arista al frente del MEF. “La baja inversión, el desorden fiscal y el incumplimiento de pactos de negociación colectiva centralizada y descentralizada deben orientar a su renuncia”, indicó a este Diario.

El congresista Héctor Valer (Somos Perú) se sumó al pedido sobre la salida de Adrianzén.

“Como bancada estamos pidiendo el cambio del presidente del Consejo de Ministros. Es una persona cansada y necesitamos ventilar el Gabinete”, dijo a El Comercio.

No obstante, tuvo una postura diferente con respecto al ministro de Economía. “Gracias a su gestión ha habido un crecimiento del mes de junio hasta la fecha. Esto significa una eficiencia del manejo del Ministerio de Economía y Finanzas”, subrayó

A su turno, Roberto Chiabra (APP) dijo que los “resultados (de la encuesta) son los que mandan”. “Los ciudadanos no sienten la presencia del Ejecutivo”, añadió.

Por su parte, Óscar Zea (Bloque Magisterial) exhortó a Adrianzén a dar un paso al costado porque no está sumando a la gestión de Boluarte.

“Boluarte debe pensar en el pueblo, hay un rechazo de la población hacia las autoridades en todas las regiones”, declaró a este Diario.

Otros sectores en la mira, a su criterio, son Desarrollo Agrario e Interior.

De otro lado, Kelly Portalatino, de Perú Libre, partido con el Dina Boluarte llegó al poder, indicó que las cifrasde la encuesta de Datum son claras.

“Dina Boluarte debe evaluar renovar su gabinete y no reciclar a ningún ministro. La inseguridad ha sobrepasado los límites”, aseguró.

Agregó que el resultado de la encuesta “evidencia la frialdad del ministro de Economía”. Portalatino consideró que los sectores de Transportes e Interior también son un punto débil de la gestión de Boluarte.

La misma posición comparte Silvana Robles (Bancada Socialista): “Con solo el 3% de aprobación para la presidenta Dina Boluarte es evidente que este gobierno no goza de legitimidad. La solución pasa por la salida de todo el Gabinete y la presidenta para devolverle al país la estabilidad y confianza que merece”.

Los congresistas Norma Yarrow (Renovación Popular) y César Revilla (Fuerza Popular) opinaron que se deben producir cambios en el Gabinete, pero no la salida de Adrianzén.

Para Yarrow, los cambios deben darse en los sectores de Economía y Desarrollo Agrario y Riego, que encabezan José Arista y Ángel Manero, respectivamente.

“Por lo menos el [ministro] de Economía se debe de ir. Le ha mentido a los gobiernos locales. Les prometió resolver varios problemas que tenían y nunca lo hizo. Debe de dar un paso al costado por la demora en atender la necesidad de cierre de brechas”, dijo, por su parte, César Revilla.

En tanto, Edwin Martínez (Acción Popular) opinó que “no es el momento” para cambios ministeriales.

De otro lado, José Cueto (Honor y Democracia) indicó que “no cree” en las encuestas. No obstante, opinó que hay varios sectores que requieren cambios, pero dudó que la gestión de Boluarte tenga la intención de hacerlos. A su juicio, el problema en el sector público es mucho más profundo y no se solucionaría solo removiendo a ministros.

Encuesta de Datum Según la última encuesta –a escala nacional- de Datum Internacional para El Comercio, la aprobación de Dina Boluarte, llegó a su punto más bajo y sigue marcando récords negativos, al reducirse únicamente a 3% en todo el país, mientras que el rechazo a su gestión subió al 94%.

El respaldo a Boluarte Zegarra fluctúa apenas entre el 4% y el 2% en los sectores socieconómicos A/B, C y D, según el estudio realizado del 7 al 11 de noviembre. En tanto, por regiones, salvo en oriente (6%), su aprobación varía entre 4% y 3% en Lima/Callao, norte, centro y el sur del país.

Además, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, pasó a registrar 6%, con un rechazo que escaló al 81%, mientras el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, cayó cuatro puntos porcentuales en su aprobación, ubicándose en 10%, con un rechazo que llega al 75%.

Ejecutivo resta importancia

El premier Gustavo Adrianzén minimizó la encuesta y pidió esperar la evaluación de la ciudadanía tras el Foro APEC, que se llevó a cabo la semana pasada en el Perú.

“La encuesta ha sido antes de APEC. Esperemos la encuesta después de APEC a ver cómo nos va. La encuesta es esta, un pueblo agradecido por las obras, no por las promesas”, expresó en una actividad oficial en Huancayo.

“Estoy seguro que muchos están contentos precisamente porque hayamos podido traer esta gran obra a Huancayo y allí están las encuestas. No dejo de respetarlas, pero discrepo de ellas”, agregó.

En tanto, Morgan Quero restó importancia a la encuesta de Datum dijo que el Gobierno maneja sus propios datos. Además, aseguró que existe un “acoso permanente” de ciertos sectores que “están muy enojados porque han perdido el poder”.

“Hay un acoso permanente de algunos sectores de la sociedad que están muy enojados porque han perdido el poder. Hay muchas formas de hacer una encuesta y por supuesto nosotros tenemos nuestros propios datos”, puntualizó.