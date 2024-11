Lo hizo en una audiencia judicial hace una semana, donde se discute los 20 años de cárcel que la fiscalía requiere en su contra por presunta organización criminal y otros delitos; cargos que incluyen a su esposa, Nadine Heredia (26 años, en su caso).

Un relato bastante austero para la turbulenta historia que, en realidad, se esconde detrás del vínculo con su exasesor y quien, solo una semana después, se atrevió a confesar públicamente el traslado de dinero presuntamente de Venezuela y de la constructora Odebrecht para sus campañas del 2006 y 2011. Señalamientos que Humala niega.

Lima, 9 de abril del 2006. (Foto: Lino Chipana / Archivo El Comercio). / LINO CHIPANA

Historia de un divorcio

Apareció en la escena política nacional hace ya cerca de dos décadas, a propósito de los comicios del 2006. Aquellos quienes deseaban contactar o conocer más del entonces candidato nacionalista sorpresa Ollanta Humala Tasso, debían comunicarse antes con Martín Belaunde Lossio.

Nunca figuró formalmente en las filas del Partido Nacionalista Peruano, agrupación fundada por el exmandatario —de hecho, registra una afiliación ya extinta con el Partido Popular Cristiano (PPC)—. Sin embargo, su cercanía con Humala y su esposa Heredia desde entonces siempre fue notoria, tanto como su cuidado de que los mítines del candidato novel se desarrollasen según lo planificado.

(Foto: Archivo El Comercio) / PÁVEL UGAZ

(Foto: Ernesto Arias / Archivo El Comercio) / ERNESTO ARIAS

La misma exprimera dama, en una declaración brindada ante el Congreso en 2015, narró que conoció al también empresario en el 2006, cuando fungía como secretaria de Relaciones Internacionales del nacionalismo.

Heredia dijo entonces que Belaunde Lossio se ofreció a apoyar en temas de difusión y comunicaciones y algunos encargos en temas de avanzada, pero también en abrir bases de campaña. Esto sin tener un cargo directivo.

(Foto: Archivo El Comercio) / Archivo

Humala, que tuvo que postular en ese momento con el partido Unión por el Perú, no ganó la Presidencia aquel año. Sin embargo, lo cierto es que el lazo entre Belaunde Lossio y la pareja parece haberse hecho más fuerte con el tiempo, de cara a las elecciones del 2011, donde el proyecto político finalmente prosperó.

Según información de la ONPE, el empresario llegó a aportar hasta S/265.000 a la campaña de Humala en el 2006, entre dinero en efectivo como también en especie.

Tal era la confianza entonces, que Heredia incluso llegó a presentar en 2007 contratos de trabajo con empresas vinculadas a Belaunde Lossio para poder sustentar ingresos a futuro y acceder a una operación crediticia, que luego encendieron las alarmas en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y gatillaron las primeras pesquisas.

(Foto: Ernesto Arias / Archivo El Comercio) / ERNESTO ARIAS

Aunque, como todo lo que rodea a los Humala-Heredia, este y otros hechos se fueron conociendo de a pocos, con el tiempo (por ejemplo, ahora Humala asegura que las agendas atribuidas a Nadine son, en realidad, de su “propiedad intelectual”). No obstante, el año 2014 fue un parteaguas —al menos públicamente— con el otrora amiguísimo de la pareja presidencial.

En mayo de ese año, el Poder Judicial dictó prisión preventiva en contra de Martín Belaunde Lossio luego de destaparse el Caso ‘La Centralita’, al ser señalado de haber creado una empresa de fachada encargada de corromper a funcionarios y cuya red estuvo encabezada por el exgobernador de Áncash, César Álvarez.

Pero el amigo del entonces presidente pasó a la clandestinidad, lanzando sombras sobre la posible injerencia de parte del gobierno y el verdadero trasfondo del vínculo de Belaunde Lossio con varios gobiernos regionales que empezaban a surgir. Al Caso ‘La Centralita’, se sumó el escándalo por la empresa española Antalsis, que desde el inicio del gobierno ganó S/150 millones en contratos con el sector público.

(Foto: Ernesto Arias / Archivo El Comercio) / ERNESTO ARIAS

“Primero, no tenemos nada que ver con la ‘Centralita’. Al presidente lo quieren vincular con todo (...). En el caso de Martín Belaunde, me preocupa su situación. Él ha colaborado de manera importante en la campaña del 2006, de ahí se dedicó a sus actividades privadas. Luego colaboró en algunos mítines en esta última campaña. Me duele la situación que él está pasando”, dijo Humala, en junio del 2014.

Su relevancia fue tan clave que en diciembre de ese año se creó una comisión investigadora del Caso Martín Belaunde Lossio en el Congreso, presidida por Marisol Pérez Tello. Por sus fueros desfilaron el actual premier Gustavo Adrianzén, entonces ministro de Justicia, y otros como la primera dama Nadine Heredia.

También en diciembre, Heredia dijo ya sentirse “fastidiada” por el uso de su nombre y el de su esposo en los presuntos lobbies de Belaunde Lossio, exhortando al entonces prófugo que se entregue a la justicia. Poco después, se conocería que se encontraba en La Paz (Bolivia), donde había solicitó refugio a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).

El 20 de enero del 2015, Belaunde llamó a las autoridades de ese país y confesó dónde se encontraba, ante una orden de detención con fines de extradición del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Sin embargo, días después se varió la orden por una detención domiciliara, iniciándose una disputa en los tribunales bolivianos para lograr su retorno al país.

Cuatro meses después, y ad-portas de una inminente extradición, el amigo de los Humala-Heredia increíblemente volvió a desaparecer del radar de la justicia. Todo siempre jugaba a su favor. En un gesto, desde el Ejecutivo de Humala se anunció una recompensa de US$200 mil por Belaunde Lossio.

Poco después —el 28 de mayo del 2015— fue capturado, por segunda vez. Estaba escondido debajo de una cama, en la provincia boliviana de Beni, cerca la frontera con Brasil. ¿Alistaba su fuga hacia ese país?

(Elaboración: El Comercio)

Unos ciudadanos vieron al exasesor de Humala comiendo en el mercado que quedaba al frente de la casa en donde se escondía. Su retorno al Perú ahora sí fue inminente.

En marzo de este año, Belaunde Lossio fue finalmente condenado a una pena suspendida por el Caso ‘La Centralita’ (cuatro años y seis meses, suspendida por tres años), una carpeta en donde Álvarez recibió más de 19 años de cárcel efectiva. Quedan en el tintero los Casos Altalsis y el Caso Odebrecht.

La cercanía que tuvo con los Humala-Heredia siempre significó una piedra en el zapato para estos últimos. Y ahora vuelve a poner en aprietos a ambos, al anunciar que se sometió al proceso de colaboración eficaz en este último caso, a puertas de un juicio en el que los pone en el banquillo de los acusados.

Belaunde Lossio narró cómo Jorge Barata, hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, aportó US$400 mil para la campaña del 2006, tras una reunión con el candidato y su esposa. “Me entregaron una bolsa con los US$400 mil, regresé, se los entregué a la señora Nadine Heredia”, enfiló. También confirmó el financiamiento chavista que habían recibido con dinero proveniente de Venezuela.

Así las cosas, a pesar de los años, el exasesor de campaña tiene mucho por contar.