Arequipa: infraestructura de varios colegios al borde del colapso 

A pocos días de iniciar el año escolar 2019 en los colegios del Estado, varias instituciones educativas de Arequipa cuentan con infraestructuras que están al borde del colapso. La madrugada de este jueves, un aula de la I.E 41019 República de Venezuela colapsó y quedó en escombros, bloqueando el único acceso al patio y demás salones.

► Arequipa: así quedó aula de colegio del Cercado tras colapsar| FOTOS



Este colegio ubicado en el Cercado, a cuatro cuadras de la Plaza de Armas, tiene 53 años de antigüedad. Cuenta con 14 aulas que albergan a unos 350 alumnos de nivel primaria. Desde hace dos años, tres salones fueron declarados inhabitables por Defensa Civil y se clausuraron con una cinta de inscripción que dice peligro. Los docentes retiraron a los alumnos y usaron los ambientes como depósito de materiales.

Las lluvias registradas en enero y febrero dañaron las columnas y estas no resistieron más. La directora de la institución, Sara Durán, explicó a El Comercio que no han podido intervenir en esas áreas porque el local del colegio es una casona que forma parte del Centro Histórico, el cual el año 2000 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“No podemos mover nada, ni siquiera los escombros, sin que lo autorice Cultura. Pero ahora está en riego la vida de los alumnos y los docentes. Ya no podemos seguir manteniendo esta infraestructura deteriorada que no sirve para nada. Pedimos que hagan una excepción y que sea demolida. Ya no queremos parches, ni arreglos. Si el colapso se daba durante las labores hubiera sido una tragedia”, agregó Durán.

- Colegios en riesgo -

Esta no es la única institución declarada inhabitable por Defensa Civil en Arequipa. El colegio Santísima Virgen de Fátima del distrito de José Luis Bustamante y Rivero está en peores condiciones. En marzo de 2013 varios techos de las aulas colapsaron y fue declarada en alto riego. Se clausuraron 10 aulas (con la misma cinta de peligro) y los alumnos de nivel inicial y primaria, que llegaban a más de 350, fueron evacuados a otra escuela por medida de seguridad.



Al año siguiente colocaron en el patio aulas prefabricadas para un grupo de alumnos y mientras que el resto está alojado en un colegio vecino. La directora de la escuela, Clorinda Aparicio, explicó a este medio que existe un expediente técnico del 2015 valorizado en S/3 millones elaborado por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante, pero fue rechazado por la Ugel Sur porque no cumple con las normas técnicas.



“Y eso no es lo peor, como este colegio fue declarado inhabitable, desde hace tres años no cortaron el presupuesto de mantenimiento, porque dice que es ilegal arreglar colegios de alto riesgo. Tampoco tenemos Qali Warma porque no reunimos las condiciones para tener una cocina, ni comedor. No nos han asignado instrumentos para la banda musical por el riesgo de la infraestructura, estamos olvidados”, agregó Aparicio.



Ante la desesperación, los padres de familia fueron hasta el despacho del congresista Horacio Zeballos para que interceda en las gestiones. El parlamentario pidió a los funcionarios que elaboraron el expediente que levantaran las observaciones pero no le dieron prioridad. Al cambio el congresista insistió en el pedido y recién pudieron corregir las observaciones. Se espera que en junio inicie la reconstrucción.

- Alumnos en peligro -

El mismo caso se repite en el colegio Divino Corazón de Jesús, del distrito de Paucarpata. Aquí estudian 450 alumnos de nivel primario y secundario. En el 2017, un pabellón completo fue declarado inhabitable y este año medio pabellón más. Son 12 salones que están a punto de colapsar.



Para evitar que los alumnos pierdan labores se instalaron aulas prefabricadas en el patio. Esta estructura reduce el área recreativa de los alumnos y no tienen espacio suficiente para realizar educación física. Los padres y docentes han protestado y esta mañana el gerente regional de Educación, representantes de Defensa Civil, de la Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) acudieron al colegio para realizar una inspección.



“Estamos tomando conocimiento de estos casos. Somos una gestión nueva. Ya he viajado por toda la región inspeccionando las instituciones educativas. Se han identificado seis colegios declarados inhabitables que deben ser demolidos. Haremos los expedientes técnicos e impulsaremos su reconstrucción, pero eso no es de inmediato, tiene su proceso. Mientras tanto, estamos buscando soluciones para garantizar la seguridad de los alumnos”, manifestó el gerente regional de Educación, Milton Casaperalta.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe