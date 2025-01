El FBI está estudiando los videos a los que Biden hizo referencia, donde Jabbar parece haberse grabado mientras conducía de Texas a Luisiana, confirmaron fuentes policiales a ABC News.

Los videos son oscuros, por lo que no se ve al sospechoso, pero se le puede escuchar hablando de su divorcio y de su deseo de matar a miembros de su familia antes de decidir finalmente llevar a cabo el ataque en Bourbon Street, según las fuentes policiales. También se escucha al sospechoso hablar sobre el Estado Islámico, dijeron las fuentes.

Los investigadores de la policía rodean una camioneta blanca implicada en un atropello masivo en Nueva Orleans, Estados Unidos. (Foto de Matthew HINTON / AFP). / MATTHEW HINTON

El jueves, el FBI informó que Jabbar actuó solo y descartó una conexión entre el ataque de Nueva Orleans y la explosión de un Cybertruck de Tesla en Las Vegas, afuera de un Trump Hotel.

También informó que Jabbar había colocado dos bombas caseras en las calles del Barrio Francés, donde ocurrió el atentado.

“Conseguimos imágenes de las cámaras de vigilancia en las cuales se observa a Jabbar colocando los artefactos en el lugar en el cual fueron encontrados”, declaró en una rueda de prensa Christopher Raia, alto funcionario del FBI.

El FBI publicó imágenes de Shamsud-Din Jabbar cuando estaba en Nueva Orleans una hora antes del ataque. (FBI).

La primera pista que relaciona a Jabbar con el Estado Islámico se encontró el mismo miércoles, cuando en el lugar de la masacre la policía halló una bandera del grupo yihadista.

El yihadismo individual del Estado Islámico

Esta fotografía sin fecha publicada en un sitio web militante el 14 de enero de 2014 muestra a combatientes del Estado Islámico marchando en Raqqa, Siria. (Foto: AP).

Hace cinco años, Estados Unidos y sus aliados derrotaron al Estado Islámico en Irak y Siria. En la actualidad, el grupo está tratando de recuperar territorio. Pero tras el ataque en Nueva Orleans surge la interrogante sobre si también va a seguir los pasos de la red terrorista Al Qaeda y se enfocará en lanzar ataques contra objetivos en países de Occidente.

El analista internacional Francesco Tucci le dijo a El Comercio que primero se debe diferenciar la ideología del Estado Islámico de la de Al Qaeda. El primero busca la creación de un califato, con un líder único político-religioso de la comunidad islámica, “un nuevo Mahoma ultra radical”. Mientras que el segundo tiene como objetivo expulsar de Estados árabes y de Estados donde se practica la religión islámica “a los cruzados occidentales”.

Tucci recordó que en el 2015, cuando la situación para el Estado Islámico empeoraba en sus territorios, el primer califa Abu Bakr al-Baghdadi, pidió a sus simpatizantes que “no vengan a Irak y Siria, y que golpeen a los cruzados donde viven ellos. Eso es fundamental para entender lo que ha pasado en Nueva Orleans”.

“Probablemente este atacante se ha radicalizado por la estrategia de yihadismo individual que difunde el Estado Islámico, que a diferencia de Al Qaeda no va reclutando en mezquitas con cierto tipo de propaganda, sino que desde antes de su declive promocionó el yihadismo individual a través de las redes sociales, de la Deep Web, con material que tiene el objetivo de radicalizar a sujetos sensibles al mensaje”, dijo Tucci.

También recordó que en Europa ya hubo atentados de integrantes del Estado Islámico que han atropellado o acuchillado personas en la calle.

“En cuanto a Nueva Orleans, el responsable ha alquilado la camioneta y ha atropellado a muchísimas personas. Ese es el tipo de ataque que ha fomentado desde hace años el Estado Islámico. Es decir, no se necesitan armas de fuego, no se necesitan explosivos, porque el arma es el mismo sujeto. El arma soy yo. Terrible. Ese es un tipo de terrorismo que está al alcance del hombre común, el terrorista puede incluso salir a matar con un cuchillo de la cocina de su casa”, sostuvo Tucci.

“A falta de que concluyan las investigaciones del FBI, todos los indicios apuntan a una radicalización individual típica del Estado Islámico”, insistió.

Tucci también habló de la dificultad que tienen las policías del mundo para neutralizar este “impredecible” yihadismo individual.

“Puedes tener bajo observación a miles de personas que se han radicalizado, como ha pasado en Francia con 15.000 individuos. Sin embargo, es difícil saber cuándo habrá un ataque. No es como Al Qaeda, que tiene células, grupos pequeños que responden a un mando. No existe ahora una estructura vertical organizada del Estado Islámico. Los individuos no van a recibir dinero ni logística para sus actos. Puedes abrazar la causa del Estado Islámico sin haber tenido contactos con autoridades religiosas radicales. Simplemente te puedes radicalizar consumiendo contenido por Internet”, manifestó Tucci.

“El Estado Islámico no está derrotado. Es como un Ave Fénix, no es como Al Qaeda. Es una idea potente, fuerte, poderosa, sobre todo entre los sunitas, wahabitas radicalizados”, finalizó.

¿Por qué Trump apuntó a los migrantes?

Fotografía de archivo del 6 de noviembre 2024 del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich/ARCHIVO).

El miércoles, el presidente electo Donald Trump se solidarizó con las víctimas del ataque en Nueva Orleans y, sin mostrar pruebas, vinculó a los migrantes con el atentado. ¿Por qué lo hizo?

El periodista Jesús García, editor en La Opinión y El Diario Nueva York, le dijo a El Comercio que Trump lanzó esa acusación para apuntalar su discurso antiinmigrante que señala que “la política de fronteras abiertas de Biden” estimula la entrada de indocumentados, vulnera la seguridad de Estados Unidos, algo que termina en este tipo de ataques.

“A pesar de que ya se confirmó que el autor del ataque es un veterano del ejército nacido en Estados Unidos, y que vivía en Texas, los aliados del presidente electo, es decir ciertos medios de comunicación de derecha y comentaristas también de derecha, siguen señalando que la inmigración es el problema principal para que se den este tipo de ataques, aunque lo de Nueva Orleans no tiene absolutamente nada que ver con asuntos migratorios. Incluso manejan teorías que no tienen ninguna confirmación al señalar que esta persona había entrado por la frontera con México, a través del estado de Coahuila, lo cual no es cierto”, indicó García.

“También están utilizando el argumento de que este hombre vivía en Texas, muy cerca de la frontera, y con ello tratan de decir que eso es evidencia de que la inmigración es un problema. Es decir, no hay argumentos ni pruebas que sustenten este tipo de señalamientos sobre la inmigración y su relación con el ataque en Nueva Orleans”, agregó.

“En general, no existe tiene ninguna conexión entre la ola de crimen en Estados Unidos y la inmigración indocumentada, tal como lo demostró el Brennan Center for Justice”, remarcó García.

¿Qué se sabe de Shamsud-Din Jabbar?

Shamsud-Din Jabbar en un video promocional de YouTube. (Captura de video / YouTube).

Shamsud-Din Jabbar se unió al Ejército de Estados Unidos en el 2007, prestó servicio activo en recursos humanos y tecnología de la información y estuvo destinado en Afganistán entre el 2009 y 2010, donde finalizó su servicio con el rango de sargento primero, según las autoridades.

En agosto del 2004, el sospechoso se había alistado en la Marina, aunque nunca fue al campo de entrenamiento y fue dado de baja del programa de ingreso un mes después.

Jabbar se pasó a la Reserva del Ejército en el 2015 y se marchó en el 2020 con el rango de sargento mayor.

Después de su vida militar, Jabbar trabajó para dos de las firmas de servicios profesionales más grandes de Estados Unidos: Ernst & Young y Deloitte. De manera paralela, buscaba hacer crecer su propio negocio inmobiliario, de acuerdo con ABC News.

Según los antecedentes penales publicados por el diario The New York Times, Jabbar había sido acusado de dos delitos menores: uno en 2002 por robo y otro en 2005 por conducir con un permiso sin validez.

Por su parte, ABC News indicó que Jabbar tenía una historia matrimonial accidentada marcada por múltiples divorcios y dificultades financieras.

En el 2022, mientras trabajaba para Deloitte, los documentos judiciales a los que accedió ABC News muestran que Jabbar ganaba cerca de 125.000 dólares al año, un salario que se vio reducido por los pagos ordenados por un tribunal para sus hijos de un matrimonio anterior. Además, se vio agobiado por las deudas de tarjetas de crédito e hipotecas.

Según los registros judiciales, en el 2012 su ex esposa Nakedra Charrllee Jabbar lo demandó con éxito en el condado de Harris, Texas, para que pague la manutención infantil de las dos hijas de la pareja, que en ese momento tenían ocho y tres años.

Cuatro años después, en el 2016, Jabbar solicitó el divorcio de otra esposa, Tiera Symone Jabbar, en el condado de Dekalb, Georgia. Se habían casado en setiembre del 2013, pero se separaron menos de dos años y medio después. En los motivos de divorcio, Jabbar marcó la casilla del formulario que decía “nuestro matrimonio está irremediablemente roto”, y agregó que la pareja “ya no puede vivir junta y no hay esperanza de que volvamos a estar juntos”, informó ABC News.

En julio del 2020, Jabbar solicitó el divorcio de su esposa Shaneen Chantil Jabbar, con quien se había casado en noviembre de 2017, según ABC News. Sin embargo, un mes después la pareja pidió desestimar la demanda.

El el 2021, Jabbar volvió a solicitar el divorcio, y Shaneen respondió con una contrademanda que desencadenó una larga batalla de escritos legales que indicaban una aparente mala relación entre ellos que podría haberse debido, al menos en parte, a dificultades financieras, dijo ABC News.

En los registros judiciales, Jabbar expuso algunas de sus dificultades financieras y explicó por qué buscó un acuerdo de divorcio que obligara a la pareja a vender su casa y dividir las ganancias. La empresa de administración de propiedades que fundó Jabbar, Blue Meadow Properties, no estaba generando ingresos.

Los documentos presentados por Jabbar en el divorcio con Shaneen muestran que ya era responsable de pagar 2.200 dólares en manutención infantil por mes después de su divorcio de Nakedra.

Finalmente, se le ordenó a Jabbar pagar 1.353 dólares adicionales por mes en manutención infantil para ayudar a cuidar al hijo que compartía con Shaneen, según los documentos.

Shaneen obtuvo la casa, a pesar de que Jabbar pidió que se vendiera el bien y se dividieran las ganancias, según consta en los registros judiciales.

¿Cómo fue el ataque?

La policía responde en el Barrio Francés después de que un automóvil atropelló a una multitud en Nueva Orleans, Estados Unidos, el 1 de enero del 2025. (EFE/EPA/SHAWN FINK). / SHAWN FINK

De acuerdo con las autoridades de Nueva Orleans, el atropello masivo ocurrió a las 03:15 hora local (09:15 GMT) del miércoles, en plena celebración por la llegada del Año Nuevo.

Jabbar condujo una camioneta blanca a alta velocidad contra la multitud congregada en Bourbon Street para celebrar el Año Nuevo.

Anne Kirkpatrick, superintendenta de Nueva Orleans, dijo que el sujeto mostró un “comportamiento muy intencional” y que “trató de atropellar a la mayor cantidad de personas posible”.

La policía que estaba en el lugar mató a Jabbar después de que este saliera de la camioneta y abriera fuego contra los agentes, dijo Kirkpatrick. Dos policías recibieron disparos y se encuentran en condición estable.

Una foto que circuló en redes sociales mostró a Jabbar con barba y con uniforme de camuflaje junto a la camioneta después de ser abatido.

La agencia AP obtuvo un boletín de inteligencia donde se decía que llevaba un chaleco antibalas y un casco.

En la escena del crimen los investigadores recuperaron una pistola y un rifle estilo AR. También había una bandera del Estado Islámico.

La agencia AP informó que en el interior de la camioneta se encontró un dispositivo explosivo improvisado.

La camioneta eléctrica Ford F-150 Lightning tiene matrícula de Texas y fue alquilada el lunes a través de la aplicación Turo, según Rodrigo Díaz, el propietario del vehículo.

Díaz le confirmó a ABC News que alquiló la camioneta a una persona a través de la aplicación y que ya había sido entrevistado por el FBI.

La esposa de Díaz, Dora Díaz, dijo a ABC News que ella y su esposo están devastados por el incidente.

“Mi marido alquila coches a través de la aplicación Turo. No te puedo decir nada más. Estoy aquí con mis hijos y esto es devastador”, dijo Dora Díaz.