Vladimir Putin cumplió 25 años en el poder en Rusia. El 31 de diciembre de 1999, el denominado nuevo zar fue nombrado presidente en funciones tras la sorpresiva renuncia del mandatario Boris Yeltsin, quien en su mensaje de Año Nuevo conmocionó al país al anunciar que se alejaba del Kremlin seis meses antes del final de su mandato. “Hoy me dirijo a ustedes por última vez con un saludo de Año Nuevo. Pero no es todo: hoy me dirijo a ustedes por última vez como presidente de Rusia”, dijo Yeltsin en su alocución difundida por la televisión.

Yeltsin estuvo al frente del gobierno durante ocho turbulentos años, marcados por las fuertes transformaciones sociales y políticas, crisis económica y desplome del rublo en la potencia mundial entonces venida a menos. Vladimir Putin era su primer ministro y, como lo establecía la Constitución, le correspondía asumir las funciones de jefe de Estado provisional hasta la celebración de elecciones presidenciales programadas para el 26 de marzo del 2000.

El entonces presidente ruso, Boris Yeltsin (der), invita al primer ministro Vladimir Putin a iniciar sus conversaciones en el Kremlin, Moscú, el 7 de septiembre de 1999. (Foto: AFP). / STF

En estos 25 años, Putin se ha hecho con el poder absoluto en Rusia. Ha eliminado a todos sus enemigos, ha ilegalizado partidos políticos, ha declarado guerras como las de Ucrania y Georgia, ha anexionado territorios, ha perseguido e ilegalizado al movimiento LGBT, ha promovido movimientos nacionalistas. Mientras que hasta antes del conflicto ucraniano, sus logros más resonantes estaban relacionados con la economía, donde gracias a sus reformas el país redujo la pobreza de manera significativa.

Este martes, en su mensaje de Año Nuevo, Putin destacó sus logros. “Aún nos queda mucho por hacer, pero podemos estar orgullosos de lo que ya se ha hecho”, dijo. “Todo irá bien, seguiremos solo hacia adelante”, aseguró.

Putin se jactó de haber convertido de nuevo a Rusia en una gran potencia, capaz de competir con Occidente.

El presidente ruso, Vladimir Putin, el 28 de diciembre de 2024. (EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/KREMLIN). / ALEXANDER KAZAKOV / KREMLIN / PO

“Nuestro país, independiente, libre y fuerte, ha sabido responder a los desafíos más difíciles. Y ahora, en vísperas del Año Nuevo, pensamos en el futuro”, dijo Putin.

“Somos los hijos, nietos y bisnietos de la generación que aplastó al nazismo. Somos fieles al legado y las tradiciones de nuestros veteranos”, siguió.

“Nos propusimos grandes metas y las logramos; superamos desafíos más de una vez porque estábamos juntos. Así se fortaleció nuestra unidad, nuestra fe en nosotros mismos y nuestras capacidades”, manifestó Putin.

A continuación, las fechas claves de los 25 años de Putin en el poder.

El primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, habla con los medios de comunicación el 11 de agosto de 1999. (Foto de AP POOL/AFP). / -

En 1975, antes de entrar en política, Vladimir Putin se unió al Comité de Seguridad del Estado (KGB). Formó parte del personal de la Primera Dirección General de Inteligencia Extranjera de esa entidad del espionaje ruso y fue asignado a seguir a los visitantes extranjeros.

En 1998, Putin pasó a ser jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB), la organización que reemplazó a la KGB, que fue disuelta en noviembre de 1991, tras un fallido intento de golpe de Estado contra el presidente Mijaíl Gorbachov en el que participaron algunas de sus unidades y su director, Vladimir Kriuchkov.

El primer gran cargo político para Putin llegó el 9 de agosto de 1999, cuando Yeltsin lo nombró primer ministro.

Putin ganó su primera elección presidencial el 26 de marzo del 2000, con el 53% de los votos. Juró el cargo el 7 de mayo de ese año.

El presidente ruso Vladimir Putin junto al ministro de Defensa, Igor Sergeyev, el 8 de mayo de 2000. (Foto de VIKTOR KOROTAYEV / AFP). / VIKTOR KOROTAYEV

En un histórico encuentro, el 16 de junio del 2001 Putin se reunió en Eslovenia con el presidente de EE.UU. George W. Bush.

El presidente estadounidense George W. Bush (izq.) y el presidente ruso Vladimir Putin hablan con los periodistas el 22 de noviembre de 2002 en el Palacio de Catalina, en Pushkin, Rusia. (Foto AFP/Stephen JAFFE). / STEPHEN JAFFE

Un año después, ambos mandatarios firmaron en Moscú el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas, que establecía que en un plazo de 10 años Rusia y Estados Unidos reducirían sus ojivas nucleares estratégicas a 2.200 cada uno.

El 15 de marzo del 2004, Putin fue reelecto como presidente de Rusia, esta vez obtuvo el 71% de los votos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, camina por el St.George's Hall del Kremlin el 7 de mayo de 2004. (Foto de ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AFP). / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

En diciembre del 2007, la prestigiosa revista estadounidense Time designó a Putin Persona del Año.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pesca en el río Khemchik, cerca de las estribaciones de las montañas occidentales de Sayan, en la República de Tuva, el 15 de agosto de 2007. (AFP PHOTO / RIA NOVOSTI). / DMITRY ASTAKHOV

Ante el impedimento constitucional para buscar un tercer mandato consecutivo, Putin designó a su delfín Dmitri Medvedev como candidato presidencial.

Medvedev ganó las elecciones de marzo del 2008 y horas después de asumir el cargo en mayo, nombró a Putin como su primer ministro, aunque en realidad este fue el presidente en la sombra.

El presidente ruso, Dmitri Medvedev (der) y el primer ministro Vladimir Putin, el 27 de noviembre de 2011. (Foto de Alexander NEMENOV / AFP). / ALEXANDER NEMENOV

En agosto del 2008, Rusia lanzó una guerra contra Georgia, en lo que fue interpretado como el regreso de la postura más agresiva del país considerado como una de las dos mayores potencias bélicas del mundo.

Durante su Gobierno, Medvedev modificó el período presidencial, que pasó de cuatro a seis años y que regiría a partir de la siguiente elección.

El 24 de setiembre del 2011, Medvedev pidió al gobernante Rusia Unida que respalde la candidatura de Putin para las elecciones del 2012.

El 4 de marzo del 2012, Putin ganó las elecciones para un tercer mandato. Obtuvo el 65% de los votos. Sus opositores denunciaron fraude.

Vladimir Putin habla antes del desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, el 9 de mayo de 2012. (AFP PHOTO/ RIA-NOVOSTI). / VLADIMIR RODIONOV

Putin asumió la Presidencia el 7 de mayo del 2012, en medio de protestas callejeras que se saldaron con varios detenidos.

En marzo del 2014, Putin envió tropas a la península ucraniana de Crimea, después de que el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, huyera del país en medio de violentas protestas.

Un mes después, Rusia se anexó Crimea, lo que provocó una dura condena de Occidente y sanciones económicas contra el Kremlin.

El presidente ruso Vladimir Putin habla durante su visita al puerto de Sebastopol, en Crimea, el 9 de mayo de 2014. (Foto de YURI KADOBNOV / AFP). / YURI KADOBNOV

En el 2015, cuando la presidencia de Bashar al Assad se tambaleaba en Siria debido a la guerra civil, Putin fue en su auxilio y cambió el rumbo del conflicto. Más adelante, los analistas consideraron al territorio sirio como el más importante “centro de entrenamiento” militar de las fuerzas rusas.

El 21 de enero de 2016, se publicó en el Reino Unido una investigación que presentó evidencia que sugería que Putin aprobó la operación para matar al exespía del FSB Alexander Litvinenko en el 2006.

El exespía ruso Alexander Litvinenko, días antes de su muerte. (Foto: Getty Images)

El régimen de Putin también fue involucrado en una investigación de interferencia electoral en Estados Unidos. El 25 de julio del 2016, el FBI anunció que había iniciado pesquisas sobre piratería informática del sistema informático de la Comisión Nacional Demócrata. El canal de noticias CNN informó que las autoridades estadounidenses creían que el ataque cibernético estaba relacionado con Rusia.

El 1 de setiembre del 2016, en una entrevista con Bloomberg News, Putin negó que su gobierno haya tenido que ver con la piratería de los correos electrónicos de la Comisión Nacional Demócrata.

El 30 de diciembre del 2016, Putin anunció que expulsará a los diplomáticos de Estados Unidos en respuesta a las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Barack Obama y a la expulsión de 35 diplomáticos rusos de Estados Unidos.

El 6 de enero del 2017, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. publicó un informe desclasificado que concluyó que Putin ordenó una “campaña de influencia” destinada a perjudicar a la candidata demócrata Hillary Clinton y ayudar al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2016.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reúnen al margen de la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el 7 de julio de 2017. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

El 7 de julio de 2017, Putin se reunió por primera vez con Trump, entonces presidente, al margen de la cumbre del G20 celebrada en Hamburgo, Alemania. Durante la cita de dos horas, discutieron sobre las acusaciones de intromisión rusa en las elecciones estadounidenses y la guerra en Siria, entre otros temas.

El 1 de marzo del 2018, durante su discurso anual ante el Parlamento, Putin se jactó de las capacidades nucleares de Rusia y declaró que sus misiles pueden eludir los sistemas de defensa aérea. En una simulación, se mostraron ojivas nucleares volando por el espacio y cayendo sobre un territorio similar al estado de Florida.

El 18 de marzo del 2018, Putin ganó su cuarta elección con el 76,7 % de los votos, en medio de nuevas denuncias de fraude.

Además, su principal rival, el activista opositor Alexei Navalny, fue prohibido de participar.

El 16 de julio de 2018, Putin y Trump se reunieron en Helsinki y celebraron una conferencia de prensa conjunta.

El entonces presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se dan la mano después de una reunión en el Palacio Presidencial de Helsinki, el 16 de julio de 2018. (Foto de Yuri KADOBNOV / AFP). / YURI KADOBNOV

El 28 de noviembre de 2018, las autoridades del Reino Unido manifestaron que Putin aprobó un ataque con un agente nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. El hecho ocurrió en Salisbury, Inglaterra. Ambos sobrevivieron, pero otra mujer que entró en contacto con el veneno murió.

El 25 de abril de 2019, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunió con Putin en Vladivostok, Rusia.

El 3 de julio del 2019, Putin firmó una ley que suspende la participación de Rusia en el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio.

El 5 de abril del 2021, Putin convirtió en ley enmiendas constitucionales que le permitirían buscar dos mandatos más de seis años cuando finalice su presidencia en el 2024.

El 24 de febrero del 2022, las tropas de Rusia ingresaron a Ucrania para llevar a cabo una “operación especial”, como llamó Putin a la maniobra. En realidad se trataba de una invasión a gran escala que dura hasta hoy.

Vladiumir Putin anuncia que ha ordenado una “operación militar” en Ucrania en un mensaje televisivo. (Foto: Reuters) / RUSSIAN POOL

El 21 de setiembre de 2022, durante un discurso, Putin amenazó con el uso de armas nucleares contra Ucrania: “En caso de amenaza a la integridad territorial de nuestro país y para defender a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda haremos uso de todos los sistemas de armas de que disponemos”, dijo.

El 30 de setiembre del 2022, Putin anunció que Rusia se anexionó las regiones ucranianas de Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia.

El 17 de marzo del 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Putin y la funcionaria rusa Maria Lvova-Belova por un supuesto plan para deportar a niños ucranianos a Rusia.

El 28 de agosto del 2023, investigadores rusos confirmaron que el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, estaba entre las 10 personas que murieron en un accidente aéreo. El líder mercenario había caído en desgracia meses antes al desafiar el poder del Kremlin.

El empresario Yevgeny Prigozhin le muestra al primer ministro ruso, Vladimir Putin, su fábrica de almuerzos escolares en las afueras de San Petersburgo el 20 de septiembre de 2010. Foto archivo AFP/ Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / / ALEXEY DRUZHININ

Prigozhin y Putin habían sido amigos, se conocían desde principios de la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética.

El 8 de diciembre del 2023, Putin anunció que buscaría un quinto mandato presidencial en las elecciones de marzo del 2024, las mismas que ganó y permanecerá en el poder hasta el 2030.

El 16 de febrero de 2024, Alexei Navalny fue encontrado muerto en prisión.

Velas y una fotografía del líder de la oposición en Rusia Alexei Navalny se dejan ver en un monumento improvisado en Frankfurt, Alemania, el 16 de febrero de 2024. (Foto de AFP). / -

El 13 de marzo del 2024, Putin volvió a decir que Rusia está lista para usar armas nucleares si existiera una amenaza para la existencia del Estado.