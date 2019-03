Leonisa Condori: la mujer que ahuyenta con una correa a quienes dejan basura en la calle

Leonisa Condori Quispe es la trabajadora de limpieza que utiliza una correa para ahuyentar a la gente que acostumbra dejar basura en la vía pública. Esta madre de 55 años, con cuatro hijos varones y siete nietos, se encarga de mantener limpio el centro de abastos más grande de Arequipa, Andrés Avelino Cáceres.

Todos los días, desde las 5 a.m. hasta las 1:45 p.m., Leonisa se ubica en medio de la vía de la plataforma del Avelino. Desde allí, agitando su correa, vigila que nadie deje basura en la calle. Si alguien se atreve, ella lo castiga con un correazo y lo obliga a llevarse su basura y esperar las compactadoras.

Por su manera de trabajar se ha ganado el apelativo de “La señora chicote”. Las personas, taxistas y los mismos comerciantes la reconocen y saludan. Gracias a ella, después de mucho tiempo se ve un mercado sin basura. En Andrés Avelino Cáceres hay 52 mercadillos y centros comerciales. A diario se recogen 108 toneladas de basura.



El encargado de la limpieza pública de esta zona, indicó a este medio que asignaron un cargador frontal, dos camiones y dos compactadoras, solo para recoger la basura de este gran mercado. A pesar que el recogedor de basura pasa dos veces en la mañana y una en la tarde, los comerciantes y ambulantes se han acostumbrado a sacar sus residuos en todo momento del día y a dejarlos en la vía.



Desde que Leonisa trabaja en el Avelino (hace un mes) eso ya no ocurre. Hasta los hombre que solían miccionar en la vía le temen. “Ya he hado como 10 correazos. Primero les hablo bonito y muchos hacen caso, pero hay otros que se ponen tercos, entonces les cae. Lo que queremos es un mercado limpio para que vengan incluso los turistas. Al final es para beneficio de ellos mismos”, indicó Condori Quispe.

Pese a que hace un mes falleció su madre, a los 93 años, Leonisa se mantiene firme. No es ninguna aprendiz, lleva 17 años trabajando en limpieza pública y sabe que las llamadas de atención y los letreros de “No botar basura” no funcionan. A ella le hubiera gustado ser obstetriz, pero no tuvo la oportunidad. Hoy, gracias a su carácter, puede mantener limpio este inmenso mercado.



Desde la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante indicaron que le pondrán una caseta y le darán más implementos para que Leonisa trabaje con mayor protección. Además capacitarán a tres trabajadores para que impongan multas a la gente que está botando basura. Pero la limpieza no es el único problema en este mercado, también están los ambulantes y el caos en el transporte.

