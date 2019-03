Toro Muerto: un misterio que los antepasados dejaron para el mundo | FOTOS

A tres horas de la ciudad de Arequipa, en el distrito de Uraca, provincia de Castilla, se encuentra el complejo más grande de petroglifos que existe en el país: Toro Muerto. En este repositorio existen 2.582 enormes piedras volcánicas que fueron grabadas por los habitantes del Valle de Majes, hace más de 2.000 años.

Las piedras están esparcidas en el desierto, a lo largo de 200 hectáreas. Los grabados tienen diferentes representaciones; hay animales (llamas, monos, serpientes, alpacas, cóndores, zorros, peces), imágenes de hombres y figuras como el sol, la luna y las estrellas. También están presentes iconografías de su cosmovisión.

Hasta hace unos años, los arqueólogos de la Dirección Regional de Cultura creían que se trataba de un lugar de paso, un centro petroglifo con origen en la cultura Wari o Nazca. Pero últimos hallazgos de investigadores extranjeros revelan que se trataría de algo más grande.

- Hallazgos -

Hace tres años, una delegación de científicos polacos de la Universidad de Varsovia viene estudiando Toro Muerto, no solo para realizar un registro de la cantidad de petroglifos, sino descubrir el significado real que este complejo tenía para las antigua civilizaciones.



Estas investigaciones fueron seguidas de cerca por el arqueólogo de la Dirección de Cultura, Marko López Hurtado.



La comisión polaca terminó de realizar el conteo de todas las piedras en septiembre del año pasado. Son 2.582 y ahora cada petroglifo cuenta con su partida de nacimiento; tiene una fotografía y una ficha con sus características. “Los científicos excavaron por primera vez seis petroglifos. Alrededor de cada petroglifo han encontrado todo un ritual. Hay ofrendas de piedras pintadas, restos vegetales, incluso hubo una mesa con los restos de una llama”, explicó López Hurtado.



Loa arqueólogos polacos también encontraron los instrumentos que usaron los antiguos hombres para el tallado. Cada petroglifo tiene ofrendas enterradas, pero también se percataron que algunos fueron huaqueados.



“Nosotros teníamos la idea de que Toro Muerto solo era un repositorio de petroglifos, un sitio de paso, pero es mucho más que eso. Cada petroglifo tiene una representación con un significado particular. En un momento pensamos que quizá se trate de un santuario, pero no lo es. Solo tiene algunas particularidades de santuario. Con estos nuevos hallazgos no sabemos con exactitud frente a qué estamos. Amerita más investigaciones”, manifestó López.



La delegación polaca ya terminó el trabajo en campo y ahora están elaborando un informe de todo su trabajo. Las autoridades y especialistas de Cultura están a la espera de su publicación.

- Origen -

Desde la Dirección de Cultura también se pensaba que Toro Muerto venía de Wari. El mismo arqueólogo López, que lleva 27 como responsable de este complejo, decía que provenía de Nazca. Sin embargo, el año pasado, el arqueólogo holandés Maarten Van Hoek realizó un trabajo de comparación iconográfica de los petroglifos de Toro Muerto con el de otras culturas.



Van Hoek sostiene, en su libro Formative Period Rock Art in Arequipa (2018), que la Cultura Siguas (de la zona) específica e individual nunca existió. Tampoco puede ser de la cultura Wari, porque ha tenido muy poco impacto. El holandés sostiene que el arte rupestre de Toro Muerto viene de la cultura Paracas. Existen varias coincidencias entre los grabados que hay en las piedras de Toro Muerto y las figuras decorativas que se expresan en los textiles y cerámicas de Paracas.



No obstante, en la Dirección de Cultura aún queda la duda, porque cuando surgió la Cultura Paracas (entre los años 700 a. C. y 200 d. C.) ya existía gente local en Uraca y el Valle. “Esta revelación amerita otra investigación más profunda ¿Por qué venían los Paracas a este lugar? No lo sabemos todavía”, agregó el arqueólogo.

- Puesta en valor -

Por largos años este recinto arqueológico permaneció olvidado, la intervención de la delegación polaca atrajo el interés de las autoridades e incluso de la empresa privada. El Proyecto Zafranal se encargó de poner en valor a Toro Muerto. Con una inversión de S/130.000 se realizó la refacción de ambientes del Centro de Información, la habilitación de accesos y la señalización. Mejoraron los parasoles y construyeron puntos de descanso en el repositorio.



Habilitaron rejas y el cerco perimétrico, implementaron depósitos para los residuos sólidos, confeccionaron una escultura antropomórfica originaria de la zona. El Centro de Información cuenta con maqueta temática sobre las rutas y una sala de videos. El complejo, que fue descubierto en 1951 por el arqueólogo arequipeño Eloy Linares Málaga, ya tiene un nuevo rostro.

La culminación de la puesta en valor fue entregada el pasado miércoles 6 de marzo.

- Reconocimiento -

Toro Muerto postula por uno de los 10 cupos de la Lista Indicativa que el Ministerio de Cultura presentará ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para que sea declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El presidente del Comité de Gestión, James Posso, aseguró que este complejo tiene todo el potencial para recibir ese reconocimiento.



Un equipo de profesionales está encargado de elaborar el expediente definitivo que será presentado al organismo internacional. Toro Muerto no solo es el más grande del país, es el segundo a nivel mundial, (el primero se encuentra en el Medio Oriente) sin embargo solo la visitan 2.000 turistas al año. Cuenta con un solo guardián que también hace de guía.



La alcaldesa del distrito de Uraca, Martha Ruelas, manifestó que iniciarán una campaña de promoción del complejo. Trabajarán con los pobladores para que sean los primeros voceros de la riqueza histórica que poseen. Además pondrán más vigilancia para evitar que huaqueros o invasores atenten contra el legado.



El presidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos (ICOM), Eduardo Ugarte y Chocano, quien también estuvo en la entrega de la puesta en valor, manifestó que Toro Muerto puede convertirse en un gran museo a cielo abierto y que gestionará ante el consejo internacional sobre la propuesta.



La región Arequipa no solo tiene el Centro Histórico de la Ciudad Blanca y el Colca. Hay muchos destinos turísticos, entre ellos Toro Muerto. Visitar todo el petroglifo puede demandar todo un día, pero con en un tour de un par de horas se pueden conocer las zonas más trascendentales. Las piedras son inmensas, algunas miden hasta ocho por 10 metros.

