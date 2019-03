Lluvias en Trujillo: 40% de la población de El Porvenir está en riesgo | FOTOS

En Trujillo, unos 78 mil habitantes del distrito de El Porvenir, lo que significa el 40% de la población, están en riesgo de verse afectados por lluvias e inundaciones en esta temporada, indicó el alcalde distrital, Víctor Rebaza Benites.

► Lluvias en Trujillo: 4,5 millones de litros de agua se acumulan en la ciudad | FOTOS



► La Libertad: lluvia activa quebrada que inundó Trujillo dos años atrás | FOTOS



El burgomaestre recorre en este momentos las zonas afectadas por la lluvia que se registró esta madrugada en la provincia de Trujillo, en La Libertad. Si bien no hay viviendas colapsadas, algunas sí se han visto afectadas al ingresar el agua por los techos y las puertas.



La lluvia activó la quebrada San Ildefonso, ubicada precisamente en el distrito porvenireño. Sin embargo, el alcalde aclaró que las aguas de esta no llegaron a la ciudad. "Esta afectación se debe a las lluvias, no porque el agua de la quebrada haya llegado hasta aquí", precisó a El Comercio.



Entre el 15 y 22 de marzo del 2017, esta zona de Trujillo y otros distritos fueron inundados por las aguas de San Ildefonso, que se activó por las lluvias de El Niño costero tras 19 años.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe