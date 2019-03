Trujillo: amplían canal de cementerio de Mampuesto para evitar que agua de lluvia se empoce

El cementerio de Mampuesto, ubicado en el distrito trujillano de El Porvenir, volvió a convertirse en una de las zonas más afectadas por las lluvias que se registraron esta madrugada en toda la provincia de Trujillo.

El canal que se formó en El Niño de 1998 y El Niño costero del 2017 tras el paso de las aguas de la quebrada San Ildefonso se acumuló de agua y afectó el lugar, incluidas algunas tumbas.



No obstante, el alcalde distrital, Víctor Rebaza, aclaró que las aguas de la referida quebrada no llegaron hasta el lugar. “El agua que se ha acumulado aquí es de las lluvias”, dijo.



Ante esta situación, el vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cabanillas, indicó que maquinaria pesada está ampliando el canal para que cuando se active [intensamente] la quebrada San Ildefonso “no arrastre sedimentos, arena ni basura” en su camino hacia Trujillo.



“Tampoco queremos que el agua se empoce, pues el cauce normal [de la quebrada San Ildefonso] es este, no hay duda. La ruta ha sido siempre esta”, añadió Cabanillas.



En 1998 y 2017, la quebrada San Ildefonso se activó y provocó huaicos que cruzaron el cementerio y arrastraron docenas de cadáveres. El agua, incluso, llegó hasta el Centro Histórico de Trujillo e inundó distritos como Florencia de Mora, El Porvenir y Víctor Larco Herrera.

