Loreto: padres protestaron frente a colegio de Iquitos por falta de docentes | FOTOS

En Loreto, más de 5 mil instituciones educativas en los niveles de inicial, primaria y secundaria, recibieron a más de 271 mil escolares para el buen inicio del año escolar 2019, así informó la Dirección Regional de Educación de Loreto.



Sin embargo, en algunos lugares no faltaron incidentes. En Iquitos, donde los padres de familia del colegio “José Olaya Balandra”, situado en el centro poblado Santo Tomás en el distrito de San Juan Bautista, protestaron por la falta de docentes. Esto provocaría que sus hijos no tengan clases de algunos cursos importantes.

► Año Escolar: Minsa reitera que alimentos en colegios deben adaptarse a nuevas normas

► Ica: suspenden inicio del Año Escolar en Pisco hasta el miércoles



“Como se va a empezar las clases escolares, si no contamos con los profesores. Hasta el momento, la DREL y Ugel Maynas, no ha informado nada al respecto y es lamentable que autoridades educativas no realizan buena labor en beneficio de nuestros niños”, dijo Juan Salazar, padre de familia.

En otro lado de la ciudad, los padres del colegio “Juan José Bardales Chuquipiondo”, ubicado en el distrito de Punchana, manifestaron por la precaria infraestructura de material rústico no está en aptas condiciones para comenzar las clases escolares.

“Necesitamos que el Gobierno Regional de Loreto, construya nuestro colegio porque nuestros niños vienen estudiando por varios años en precarias condiciones. El presupuesto que brindan al colegio para refacción no alcanza”, relató la señora Irma Tania Vásquez.

- Seguridad en colegios -

Asimismo, el General PNP Luis Cacho Roncal, garantizó la seguridad a los escolares en diferentes instituciones educativas.

“Estamos en todos los centros educativos. Los agentes policiales de tránsito y demás áreas están brindando la seguridad a todos los padres y alumnos. Asimismo, estamos comprometidos con el bienestar de la población”, dijo Gral. PNP Cacho Roncal. Es así como se observó la participación de escolares en las actividades de los colegios.