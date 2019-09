Piura: piden destituir a docente que embarazó a alumna 

El director regional de Educación de Piura, Dionisio Pintado, dijo que ha puesto a disposición el cargo del docente Rony Martín Pasapera Quezada, quien embarazó a una alumna en el 2004, y que se desempeñaba como consultor en la entidad regional. Precisó que pedirá que un comité especial del Gobierno Regional de Piura evalúe su caso.

"Acá (en la DREP) ya no estará. En aras de la transparencia es que decido ponerlo a disposición del GORE para que ellos decidan qué hacer. Yo no lo puedo destituir porque no ha sido nombrado ni contratado por mí. Solamente lo pongo a disposición del GORE, que me lo envió como apoyo para la DREP (Dirección Regional de Educación de Piura). Y que sea el GORE quien decida", dijo a El Comercio.

Añadió que "el señor ya tiene su caso juzgado pero que en aras de la transparencia lo pongo a disposición del GORE". Pasapera Quezada fue contratado, a través del Fondo de Apoyo Gerencial del Gobierno Regional de Piura, con un sueldo mensual de S/ 8 mil.

-El caso-



El docente fue sancionado administrativamente en el 2004, luego de embarazar a una de sus alumnas del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Piura. Fue investigado por los delitos de seducción, violación y abuso de autoridad. Cuestionado por su reciente contratación, Pasapera dijo que lo suyo "no es cuestión penal, es cuestión administrativa, nada más".

Pintado dijo que mañana conversará con el gobernador regional de Piura, Servando García, sobre esta situación. "No sé qué área lo ha contratado, pero yo pedí un apoyo porque no tenía presupuesto para asesor, entonces me lo enviaron como consultor. Yo le había asignado tareas de coordinaciones con las ONG que tienen convenio con la DREP", dijo.

El exsecretario técnico anticorrupción de Piura Jaime Távara dijo que quien debe decidir el futuro de Pasapera Quezada será el gerente general o el mismo gobernador regional. "Aquí la cosa es fácil: que ya no se le siga contratando y punto. El director de Educación puede terminarle sus funciones y decir que ya no lo necesita. Él está como consultor del GORE, entonces es el gerente general o el gobernador quienes deben retirarlo", comentó.

-Más casos-



Actualmente, el gerente general de esta entidad regional, Jesús Torres Saravia, también es investigado por acoso sexual a una extrabajadora. Sin embargo, Servando García lo mantiene en el cargo, pese a que varias autoridades han pedido que lo retire del cargo por una cuestión de transparencia.

Por su parte, el decano del colegio de profesores de Piura, William Bayona, dijo a este Diario que en la UGEL Sechura existen dos casos más de directores que han sido ratificados en sus cargos, pese a que tienen denuncias por acoso y hostigamiento sexual.

"Nosotros vamos a proponer al consejo regional que promulgue una ordenanza regional para que no se permita que docentes investigados por acoso, violencia u hostigamiento sexual sean contratados nunca más en el sector Educación", dijo.