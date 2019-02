Proponen que uso de faldas no sea obligatorio para escolares peruanas

El congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) informó que esta semana envió una carta al ministro de Educación, Daniel Alfaro, para pedir que su sector revise las disposiciones que regulan la vestimenta escolar, a fin de que el uso de la falda no sea obligatorio para las alumnas del país.



Como sustento de su solicitud, el parlamentario citó un reciente estudio de la ONG Save The Children Perú realizado en el distrito de Amarilis (Huánuco), que da cuenta que más del 80% de estudiantes mujeres -entre los 11 y 18 años de edad- dijeron que utilizaban la falda solo porque había una obligatoriedad de por medio.



"Las escolares también señalaron que su uso les limitaba la realización de ciertas actividades y generaba que se sientan expuestas y en condiciones de desigualdad respecto a sus compañeros varones. Incluso, más del 50% indicó que su uso restringía su derecho a la igualdad y la no discriminación", explicó el congresista.



De Belaunde agregó que, tal como lo establece Save The Children Perú en su estudio, existe también un sector de la población que sí está de acuerdo con el uso de la falda, por lo que la ONG recomienda que "las instituciones educativas generen una consulta interna" para que el empleo de esta vestimenta sea "una elección y no una imposición".



En tanto, ni el sector Educación ni el ministro Daniel Alfaro se han manifestado sobre la no obligatoriedad de esta prenda para el año escolar 2019.