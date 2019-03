Siguen negociaciones para hallar solución a conflicto en Las Bambas

La tercera reunión llevada a cabo en Lima entre el Ejecutivo, la minera Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) concluyó hoy con el compromiso de continuar con el diálogo. Pero, mientras prosiguen las negociaciones, el tramo de 12 kilómetros del corredor minero que pasa por el fundo Yavi Yavi (Cusco), continuará bloqueado por los comuneros para el paso de los vehículos de la empresa. Los autos particulares sí pueden circular por esta vía.

“Estamos buscando, de ambas partes, soluciones. Lo bueno es que nos hemos acercado y vamos a continuar acercándonos”, dijo Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, a la salida de la reunión en el Ministerio de Energía y Minas (Minem).



La minera Las Bambas dijo que continuará participando en el proceso de diálogo. Sin embargo, lamentó que pese a eso la vía permanezca bloqueada para el paso de su concentrado de cobre. “La comunidad ha manifestado que continuará con el bloqueo de la vía pública nacional, como lo viene haciendo desde el pasado 4 de febrero. Reiteramos el llamado a los representantes de la comunidad para que depongan esta acción ilegal, que perjudica a la región Apurímac y a todo el país”, informó la empresa a través de un comunicado.



La comunidad de Fuerabamba pide a la minera Las Bambas el pago por el paso de servidumbre en su terreno.



Gregorio Rojas dijo a El Comercio que el monto que han planteado a la empresa ya no es en dólares, sino en soles. No se han precisado estas nuevas cifras, tanto por parte de la minera como de la comunidad.



El Minem, cartera que encabezó esta reunión, informó hoy que no brindaría declaraciones sobre lo tratado.

