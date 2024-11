El investigado se encuentra en la clandestinidad desde el 18 de noviembre cuando no se presentó a la audiencia en la que se definió su prisión preventiva por el Caso “Los Waykis en la sombra”.

El martes último, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó la orden de prisión preventiva en su contra, por 36 meses; y ordenó su búsqueda y captura a nivel nacional e internacional. Sin embargo, de Boluarte Zegarra ya no se sabía nada.

Efectivos de la policía judicial acudieron el último miércoles a su vivienda ubicada en el distrito de San Borja.

El Comercio pudo verificar que el vehículo de Nicanor Boluarte se encontraba estacionado en el garaje del edificio donde reside.

Pese a la situación, la presidenta Dina Boluarte continúa realizando su agenda con normalidad. Este miércoles, encabezó la reunión del Consejo de Ministros.

De esta manera el hermano presidencial sigue los pasos del prófugo Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, quien desde hace un año y dos meses se encuentra en la clandestinidad. Además de la orden de prisión preventiva en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro, también tiene pendiente por cumplir una condena efectiva de tres años y seis meses.

Junto a ellos, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, también se encuentra evadiendo la justicia desde hace dos años y cinco meses. Sobre este pesa una orden de prisión preventiva por actos irregulares en el Caso Puente Tarata-MTC, durante el gobierno de Pedro Castillo, en el quw la actual presidenta Dina Boluarte, era la vicepresidenta.

Hasta el momento, tampoco se conoce el paradero de otros implicados en el Caso Los Waykis en la Sombra, para quienes también se dictó prisión preventiva: Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior; Zenobia Griselda Herrera Vásquez, exjefa del programa Qali Warma del Midis de la Región San Martín; y Jorge Chingay Salazar.

Imágenes de Canal N, en la vivienda de Ortíz Marreros, dieron cuenta que dos agentes de la Policía llegaron hasta el lugar la noche del martes, pero no encontraron al requerido.

¿Pudieron haberse tomado medidas preventivas?

Este Diario buscó la versión de la Policía Nacional y del Ministerio Público para conocer si se había dispuesto medidas previas para conocer la ubicación de Nicanor Boluarte, durante el desarrollo de las audiencias donde se evaluó su prisión preventiva. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no obstuvimos respuesta.

El pasado domingo 17 de noviembre, Boluarte Zegarra se conectó brevemente a la audiencia virtual y se le pudo apreciar a bordo de un vehículo. En sesiones anteriores, las videollamadas mediante las que se conectaba a la audiencia se producían desde una vivienda, según se mostraba en las imágenes.

Como se sabe, las coordinaciones entre el Ministerio Público y la Policía para que se realice videovigilancia preventiva está permitida.

Así lo demuestra el caso del prófugo exministro Juan Silva, en cuyo caso el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó que se realice una video-vigilancia para poder conocer los movimientos del exfuncionario, mientras se concretaba la emisión de una orden de detención en su contra.

Sin embargo, como se recuerda, Silva Villegas pudo burlar a los efectivos policiales que le prestaban seguridad tras haber sido ministro de Estado.

Desde que el hermano presidencial decidió ocultarse de la justicia, su abogado Luis Vivanco, ha repetido que desconoce su paradero.

En una conferencia de prensa, el letrado trató de justificar la fuga de su patrocinado, asegurando que estaba ejerciendo su derecho a “sustraerse” de la justicia.

“Yo no tengo la ubicación ni puedo responder esa pregunta. Yo no sé dónde está el señor Nicanor Boluarte. Lo único que puedo decir es que entiendo que él está ejerciendo el derecho de toda persona a sustraerse, a no someterse a una decisión que a todas luces es arbitraria, injusta y presenta un claro tinte político.”

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte