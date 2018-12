El 88% de informados considera que Alan García intentó eludir a la justicia

Hace exactamente un mes, el ex presidente Alan García aguardaba expectante la que podría haber sido una de sus más importantes hazañas políticas: un pedido de asilo diplomático al Gobierno de Uruguay. Hoy, analiza el control de daños de una solicitud rechazada.

El Comercio-Ipsos muestra que, de la base de los que están informados sobre el pedido que hizo al Gobierno Uruguayo, el 88% cree que intentó evadir a la justicia. Además, de los entrevistados que dijeron que conocían la denuncia por interceptación telefónica que hizo contra el Ministerio del Interior, el 79% opina que es una estrategia para victimizarse.

Para el politólogo Mauricio Zavaleta, la palabra del ex mandatario está devaluada no solo por haber buscado el asilo diplomático, sino también por la premisa de que siempre puede salir bien librado de las investigaciones que se le realizan.

“Estoy en desacuerdo con esta idea de que no hay muertos políticos. Todos estamos de acuerdo en que Alejandro Toledo no podrá dedicarse a esto nunca más. Yo diría que García tampoco”, menciona.

Para el analista político Pedro Tenorio, a García le tomará tiempo reconstruir su imagen, e incluso señala que sus últimos errores han trascendido a un plano hasta hace una década no tan popular: el de las redes sociales.

“Él se encuentra en un espiral de burlas que afectan seriamente su imagen. Es muy difícil contrarrestar la caricaturización”, agrega.

—Apra e interpelación—

Consultado sobre las repercusiones de esta crisis para el Partido Aprista, Tenorio responde que todo lo que ocurra con el ex presidente tendrá efectos en su agrupación, lo cual afectará sus aspiraciones propias o partidarias con miras al 2021.

Sobre la moción de interpelación presentada contra el ministro del Interior, Carlos Morán, por un presunto espionaje, Zavaleta indica que la bancada aprista viene cometiendo equivocaciones sucesivas que pueden tener un costo muy alto.

“Los legisladores apristas tienen experiencia, tienen nivel, pero han actuado con especial vehemencia en este período. Es bueno tener políticos profesionales, pero deben actuar como tales”, sentencia.