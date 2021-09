En la operación se incautaron más de US$3.000 y una computadora de Vladimir Cerrón. Los militantes dormían en colchones en el piso, mientras su líder tenía oficina y cuarto privado.



Lima, 5 de septiembre de 2021 Graciela Villasís Rojas

El sábado 28 de agosto, a las 7:45 a.m., un equipo de fiscales de lavado de activos, encabezado por Richard Rojas Gómez, y efectivos de la policía allanaron el local principal de Perú Libre, ubicado en el distrito limeño de Breña, y otros cinco inmuebles, incluida la casa en Junín del líder y fundador del partido, el exgobernador regional Vladimir Cerrón.

El Comercio accedió a información del allanamiento realizado en el local de la primera cuadra de la avenida Brasil.

En los documentos se indica que Perú Libre ocupa el segundo y tercer piso del inmueble. Ambas plantas le pertenecen al partido, ya que Cerrón, en su condición de representante legal de la agrupación, y Eddy Misari Conde, como apoderado, firmaron la minuta de compraventa con el anterior propietario, Fermín Arévalo Ortiz, y su esposa Isabel Janeth del Rosario López Mejía.

Ambos pisos fueron comprados por US$220 mil, pago que se realizó en tres armadas entre octubre del 2019 y marzo del 2020.

En la operación efectuada en el inmueble, las autoridades se encontraron con más de una sorpresa.

Contrastes

La fachada del local muestra el lápiz que representa al partido y un cartel con el lema “¡No más pobres en un país de ricos!”, frase que repitieron una y otra vez Pedro Castillo y su socio político Vladimir Cerrón durante la campaña presidencial de este año.

Sin embargo, en el allanamiento las autoridades descubrieron un hecho que les llamó la atención: el primer piso estaba ocupado por militantes del partido provenientes del interior del país, principalmente de Junín.

En el lugar se evidenciaba una militancia en condiciones humildes, que contrastaba con el ambiente del que se observó en el tercer piso, donde despacha Cerrón.

En la primera planta del local de Breña, los afiliados de Perú Libre habitaban en circunstancias precarias: dormían en colchones viejos en el suelo, sin sábanas y con apenas una frazada. En el tercer piso, el presidente y fundador de la agrupación goza de todas las comodidades: en su oficina y dormitorio había dinero –más de S/2 mil y más de US$2 mil en efectivo– y licores, entre estos una botella de whisky Johnnie Walker etiqueta azul, cuyo precio es mayor de S/1.000. En esta oficina se recibió al expresidente de Bolivia Evo Morales y al ciudadano yemení Abdullah Ahmed, un misterioso colaborador del primer ministro Guido Bellido con quien se ha reunido 11 veces en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El fiscal Richard Rojas interviene el dormitorio privado que utilizaba el ex gobernador regional Vladimir Cerrón. La policía interviene el dormitorio privado que utilizaba el exgobernador regional Vladimir Cerrón. Imágenes de la diligencia en el local de Perú Libre en Breña. Imágenes de la diligencia en el local de Perú Libre en Breña.

Además, en la oficina las autoridades encontraron la computadora de Cerrón –la cual estaba prendida y con su cuenta de Twitter abierta–, así como una habitación privada con ropa colgada en un perchero y varios six pack de cerveza. En ocasiones, el lugar ha sido ocupado por una invitada de Huancayo, Laid Lidia Calderón Flores, según las indagaciones de la fiscalía.

“Solo por dos noches he pernoctado acá. Me autorizó a estar acá el señor Gustavo Villalobos Zárate. Él abrió y me dijo: ‘Temprano te retiras’. Estuve dos noches y nadie me ha acompañado. Acá los militantes nos quedamos y vine por el tema de manifestación”, declaró al fiscal Rojas.

Laid Calderón trabajó como asistente técnica en el Gobierno Regional de Junín entre febrero del 2019 y junio del 2021, y recibió una remuneración total de S/67.120.

Otros hallazgos

El local de Perú Libre en Breña tiene 18 habitaciones, entre cuartos y espacios más abiertos. En una habitación se intervino a Ángel Sebastián Rojas Cerrón, natural de Junín, quien en un primer momento fue poco colaborativo con las autoridades, pero luego accedió a que revisaran los archivos de su computadora, su celular y su cámara fotográfica. A él también se le incautó una libreta con apuntes sobre sus reuniones con la CGTP y comedores populares durante la segunda vuelta electoral.

Pero Rojas Cerrón no es solo un militante. Según constató El Comercio, fue accionista de Grupo Security Rocer S.A.C., compañía que en el 2020 suscribió contratos por servicio de seguridad, por S/1′546.915, con el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) y el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Huancayo.

LEE TAMBIÉN: Claves del allanamiento a Vladimir Cerrón y Perú Libre por el caso de presunto financiamiento ilegal

Rojas fue accionista de esa empresa hasta setiembre del 2020. Antes, hasta febrero del 2019, trabajó en la oficina de Presupuesto y Planeamiento del Gobierno Regional de Junín.

Halllazgos en el allanamiento a local de Perú Libre Laid Calderón Flores le dijo a las autoridades que pernoctó dos noches solas en el que sería el dormitorio de Vladimir Cerrón. Ángel Rojas Cerrón le dijo a la policía que era un militante, pero según pudimos comprobar, fue accionista de una empresa que obtuvo contratos por por S/1,5 millones con el Gobierno Regional de Junín. En el despacho de Cerrón se encontró un whisky Johnnie Walker etiqueta azul cuyo costo es mayor de S/1.000. La fiscalía incautó S/2.500, más de US$2.000 en el dormitorio del fundador del partido Junto a su ropa y varios six pack de cerveza.

En otro ambiente del inmueble se encontraron botellas de pisco con la etiqueta de Yeni Soledad Prado Cucho y otras con la imagen de Cerrón.

Prado fue candidata al Congreso por Ica, pero no logró una curul. Según el reporte de visitas del Congreso, el 3 de agosto visitó al portavoz de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, y en cinco ocasiones, entre el 8 y 27 de agosto, se reunió con el ahora parlamentario oficialista Guillermo Bermejo.

La diligencia estuvo a cargo del magistrado Richard Rojas y su equipo de fiscales. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena autorizó la operación y contó con el apoyo logístico de la policía, autorizado por el general Ángel Toledo, director de Investigación de Lavado de Activos.

Este allanamiento e incautación se realizó con el objetivo de encontrar nuevas evidencias que acrediten si la campaña que llevó a Pedro Castillo a la presidencia se habría financiado con dinero de origen ilícito.