Alejandro Toledo: fiscalía formaliza acusación por Caso Ecoteva

Tal como lo anunció la semana pasada el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, este lunes se presentó una acusación con fines de extradición contra el prófugo ex presidente Alejandro Toledo, esta vez por el Caso Ecoteva.

Para esto, el fiscal superior formalizó acusación por presunto lavado de activos contra el ex presidente y otrora líder de Perú Posible, así como también contra la ex primera dama Eliane Karp, el ex asesor de seguridad Avraham Dan On y su hijo Shai Dan On.



La jueza Araceli Baca ha recibido el expediente judicial 7091-2014 relacionado al Caso Ecoteva.

El documento se basa en lo recogido en el interrogatorio que hizo el fiscal José Domingo Pérez al empresario Josef Maiman en Israel, en marzo pasado.

Alejandro Toledo ya afronta una orden de prisión preventiva por presuntamente haber recibido coimas de la constructora brasileña Odebrecht.

Además, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial esperan avances del trámite de su extradición desde Estados Unidos por el Caso Odebrecht.

De otro lado, por el Caso Ecoteva, Alejandro Toledo y Eliane Karp venían siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos debido a la compra de bienes inmuebles con dinero presuntamente ilícito, proveniente de la corrupción.

La investigación y proceso judicial en primera instancia ha durado seis años desde que el hecho fue denunciado. El caso ha sido tratado como la consecución de la investigación que se le sigue a Toledo Manrique y otros por el Caso Odebrecht.

Y es que, según la tesis del Ministerio Público, la compra de los bienes inmuebles que adquirió el ex presidente a través de sus familiares, sería parte del dinero que recibió como presuntas coimas por la licitación irregular que se le otorgó a la empresa Odebrecht (tramos 1 y 3) y a Camargo Correa (tramos 4) de la Carretera Interoceánica Sur.

En buena cuenta, el dinero de dichas coimas fue blanqueado en el Perú a través de la compra de inmuebles.