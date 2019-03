Alejandro Toledo permaneció bajo custodia en EE.UU. durante toda la noche

El ex presidente Alejandro Toledo fue detenido anoche en el condado de San Mateo Mateo (al sur de San Francisco, Estados Unidos) por encontrarse en estado de ebriedad en un restaurante, ubicado en la Alameda de las Pulgas.

Según informó la portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Mateo, Rosemerry Blankswade, Toledo Manrique estuvo bajo custodia toda la noche del domingo y la madrugada del lunes. El ex jefe de Estado fue liberado a las 9 de la mañana de hoy.



Blankswade también refirió que, tras detener al ex mandatario peruano, les llegó un reporte sobre posibles cargos del Perú en contra de Toledo.

Sin embargo, tras realizar la consulta a oficiales peruanos y a la Interpol, concluyeron que los cargos que se le atribuyen al ex jefe de Estado en Lima por el Caso Odebrecht no los autoriza a capturarlo en los Estados Unidos. Por ello, fue puesto en libertad tras permanecer casi 11 horas en la correccional de Maguire.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que Toledo e indicó que la liberación se debió a que estar abrir en un local es una falta que no amerita mayor tiempo de reclusión.

"Esta detención del ex presidente Toledo no guarda relación alguna con el proceso de extradición en curso y que viene desarrollándose con el mayor celo con la coordinación de diversas instituciones del Estado", añadió la Cancillería.

El ex presidente Alejandro Toledo negó, antes de que Torre Tagle hiciera público su comunicado, que haya sido detenido.

“Está loco, yo estoy en mi casa, aquí con mi esposa […] No, no tengo nada qué decir, estoy en mi casa con mi señora. Hoy es lunes, yo estoy escribiendo un libro. ¿De dónde ha sacado eso [de que fui detenido]? No, no [he sido capturado], está equivocado”, refirió en comunicación con el noticiero “90 Segundos”, de Latina.

—Habla Eliane Karp—

La ex primera dama Eliane Karp rechazó que su esposo haya sido detenido en los Estados Unidos por encontrarse en estado de ebriedad.

“[Alejandro Toledo] está bien, está trabajando en su oficina, no pasa nada”, indicó en breve comunicación con El Comercio.

Karp también atribuyó la difusión de esta noticia al fujimorismo y al aprismo.

“No hay nada, no hay absolutamente nada, esto es [un complot] fujiaprista, deben haber sembrado eso con ayuda de alguien acá. Él está tranquilo, no pasa nada”, remarcó antes de colgar el teléfono.



Alejandro Toledo tiene vigente dos órdenes de prisión preventiva en el Perú por 18 meses por los casos Odebrecht y Ecoteva.