Bancada de Fuerza Popular celebrará asamblea en Chincha

La bancada de Fuerza Popular se reunirá desde este viernes hasta el domingo en un hotel en Chincha para hacer un balance de su actuación en el Congreso y evaluar el rol que desempeñarán en adelante. Así lo confirmó a El Comercio el portavoz de ese grupo, Carlos Tubino.

“Es una reunión de bancada. Nosotros venimos haciendo ya, desde un tiempo atrás, todo un análisis con respecto a qué se ha hecho en estos dos años y medio, las cosas que hemos hecho bien, qué debemos corregir, las cosas que debemos enfrentar hacia futuro, qué partido tenemos. Por otro lado, prepararemos una agenda Perú", dijo Tubino.

► Héctor Becerrril podría recibir hasta ocho años de cárcel efectiva, afirman penalistas

► Fuerza Popular no suspenderá a Becerril de comisiones pese a licencia



El representante de Ucayali detalló que esta reunión fue gestionada por todos los voceros de la agrupación naranja, pero que su colega Juan Carlos del Águila coordinó la mayor parte de la asamblea.

"Él se ha encargado directamente del tema", detalló.

El legislador añadió que en el transcurso de estos tres días que durará la reunión tendrán expositores de "primer nivel" que darán charlas a los parlamentarios, quienes, posteriormente, compartirán opiniones sobre las conclusiones de estas charlas.

En ese sentido, Tubino indicó que no todos los congresistas del grupo naranja estarán presentes, ya que algunos se han excusado de asistir por las situaciones que están pasando sus regiones debido a las lluvias.

"Quisiéramos que participaran todos, pero hay algunos, por ejemplo, que están en las regiones que están con problemas con las lluvias [y que no podrán asistir]", refirió.

En otro momento, el vocero de la bancada afirmó que los congresistas que tienen licencia [Héctor Becerril, Yeni Vilcatoma, Leyla Chihuán y Segundo Tapia] no han sido invitados oficialmente, pero que si ellos desean pueden participar.

En esa línea, consultado por si la congresista Úrsula Letona participará, Tubino dijo que ella ha sido invitada a esta reunión y espera que asista. "Espero que sí. Ella sigue en la bancada, porque ella presentó su renuncia de manera irrevocable, pero no ha sido aceptada todavía", aseveró. Sin embargo, en diálogo con El Comercio, Letona dijo que "no sabía que había reunión". Agregó que no participará.

Por último, Tubino indicó que la lideresa del partido, Keiko Fujimori, no ha tenido participación directa en la gestión de esta reunión, pero indicó que los invocó a reunirse.

"Nuestra lideresa [Keiko Fujimori] no ha tenido participación en ello, pero sí nos ha incentivado y motivado para que hagamos una reunión de este tipo", acotó.