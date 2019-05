La confesión de Miguel Atala desde la Casa del Pueblo

No todos los días se conoce a un aprista decepcionado de su propio líder. Pero en la Casa del Pueblo, en Breña, hay muchos que lo están.

Uno de ellos es Mercedes, una mujer mayor que recibe atención médica en el Policlínico del Pueblo, ubicado en la misma sede del partido político vigente más antiguo del país: “Esta situación ensucia toda una historia. Nos mancha a todo el Partido Aprista”, sostiene.

Mercedes lo dice con una Biblia entre las manos. Debe haberla leído una docena de veces en su vida porque no demora ni un minuto en encontrar la frase que buscaba: “Profesando ser sabios, se hicieron necios en semejanza [...] de imagen de hombre corruptible”. Mercedes cree que el poder y el dinero corrompieron al ex presidente Alan García.

¿Cómo actuar cuando uno se siente defraudado por quien se comportaba como hermano mayor, como padre? Mercedes cierra la Biblia y responde: “Separarse debe ser difícil, pero este ya es un golpe muy fuerte para nosotros”. Todos los demás pacientes que rodean a Mercedes, sentados en la sala de espera, asienten con la cabeza.

Son las 10:30 a.m. En uno de los televisores de la Casa del Pueblo se escucha al fiscal José Domingo Pérez repetir las declaraciones de ex vicepresidente de Petro-Perú confesando que el dinero que Odebrecht le depositó era en realidad para el ex mandatario: US$1,3 millones en varias entregas.

—Cara opuesta—

Al otro lado de la pared, en el patio principal de este bastión aprista, ocurre todo lo contrario. Un grupo de cocineros y comensales del ‘menú del pueblo’ cree que Miguel Atala solo busca obtener beneficios penitenciarios con sus declaraciones vinculadas al dinero de Odebrecht.



“No pueden manchar la imagen del presidente Alan García sin pruebas”, coinciden los ahí presentes.



A las 3:00 p.m. los televisores de la Casa del Pueblo muestran a un grupo de congresistas apristas defender la imagen de su ex líder.

“Declaraciones de ese tipo tienen que ser corroboradas, contrastadas y estar acompañadas de pruebas, puesto que el solo señalar a una persona que está muerta como la autora de un delito sería sumamente fácil para cualquier otro inculpado”, declaraba Mauricio Mulder.

Su colega Jorge del Castillo atribuye la declaración de Atala a una versión para liberarse de responsabilidad.



Más temprano, el ex canciller y militante aprista Luis Gonzales Posada confesaba su pesar, desconcierto y hasta dolor por la información, aunque dijo que está a la espera de una confirmación probatoria. “No puedo negar que al recibir la noticia me ha impactado de manera enorme, desde el punto de vista emocional”, reconoce.