Congreso no acusará a ex miembros del CNM por organización criminal En el pleno no se lograron los votos necesarios (51) para que se aprobaran las acusaciones por el delito contra cuatro ex consejeros

La votación de la propuesta de acusación por el delito de organización criminal contra Iván Noguera. No se aprobó porque no se llegó a los votos a favor necesarios (51). (Foto: Gino Alva ) Gino Alva