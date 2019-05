Segura: "Denuncia de Pablo Sánchez contra ex consejeros se verá cuando le toque"

Para el presidente de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, la responsabilidad de que no haya prosperado la extradición de César Hinostroza por organización criminal es del Estado Peruano y no del Congreso. En su resolución, la justicia española menciona que el Parlamento peruano archivó una acusación constitucional contra los ex consejeros del CNM por lo que Hinostroza sería el jefe de una organización sin miembros.

— ¿Cuál es su primera lectura de esta decisión de la justicia española?

Es lamentable cómo ha manejado este tema tanto el procurador como la defensa en general del Estado Peruano. Como bien lo ha dicho el Poder Judicial de España, no ve un sustento en lo que se ha presentado. El Estado peruano tomó referencia de algo que se vio en el Congreso cuando debieron incluir lo que se está investigando, es decir, que hay un Walter Ríos, y otros vinculados a una organización criminal, y no necesariamente los ex CNM. Como bien dice la autoridad española [en los audios] lo que se ve son conversaciones amicales. Ya lo habíamos resuelto en el Congreso, no debieron usar pues esa prueba. Esperemos que esto se pueda rebatir en otra etapa.

— Sin embargo, hubiera ayudado que el Congreso sí los acuse por crimen organizado.

Es que no se trata de acusar por acusar.

— ¿Ha leído usted la resolución?

Por supuesto. La resolución de manera tácita está diciendo 'señores aquí lo que vemos es una conversación de amigos'.

— Pero también dice que el Pleno del Congreso solo aprobó organización criminal para el señor Hinostroza, archivando respecto a los demás investigados, con lo que Hinostroza sería el jefe de una organización sin miembros.

Así es.

— Entonces la justicia española se está basando en algo que ustedes no hicieron.

No es que no hicimos, lo hicimos, se investigó. Y mira que la investigación coincide con una apreciación de esa misma resolución, que dice 'señores es una conversación de amigos'.

— ¿Usted sigue pensando que los ex miembros del CNM no integraron una organización criminal?

Por supuesto, si lo está diciendo un estamento que nos está enseñando cómo se debe hacer justicia en el país. Están mucho más adelantados que nosotros en temas penales y no politizan la justicia. En España han acusado a la hija del rey, al yerno del rey. Allí no hay temas mediáticos, allí la justicia es justicia.

— ¿Y por qué si acusaron por crimen organizado al señor Hinostroza?

Recuerde que a raíz de esta presión mediática, para que se pudiera ver en el Pleno, porque en la Permanente se desestimó [acusarlo], para que no hubiera duda de que no estábamos blindando, quien habla hizo una cuestión previa en el Pleno para que se agregara ese punto. Por presión mediática se aprobó que esto sea así.

— En esa lógica usted sigue pensando que el señor Hinostroza tampoco es parte de una organización criminal.

No interprete.

— Me está diciendo que solo lo acusaron por presión mediática.

El Pleno actuó por presión mediática, eso es lo que estoy diciendo.

— ¿Y usted, como presidente de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, cree que el señor Hinostroza no es parte de una organización criminal?

Yo no puedo adelantar opinión porque se están viendo más temas. Hay dos denuncias más. Lo que sí digo es que miren lo que nos está diciendo la justicia española.

— La justicia española nos está diciendo que el Congreso peruano aprobó organización criminal para la cabeza y no para sus miembros.

No, está totalmente equivocada. Puede haber organización criminal, pero si realmente [se determina] quiénes son los miembros de esa organización. Hay requisitos para eso. Pero si tenemos un sesgo con un grupo, allí es otra cosa. Allí otro estamento, como el español, nos ha puesto en línea.

— ¿Hay alguna denuncia constitucional contra los ex consejeros que esté pendiente en la sub comisión?

Hay dos denuncias y una incluye a los ex miembros del CNM. Es la de [el ex fiscal de la Nación] Pablo Sánchez.

— ¿Cuándo se verá de acuerdo a su cronograma?

Cuando le toque. Hay audiencias todavía pendientes y hay que ver si tenemos la convocatoria.

— Y sobre todo que haya quórum.

Eso no me corresponde a mí, le pediría que lo pongas en negritas, que ojalá haya quórum y sean responsables del compromiso que tienen con el país.

— ¿Esta nueva denuncia podría cambiar la situación de los ex consejeros?

Por qué adelanta esa opinión, si no se ha visto todavía.

— Si la denuncia es sólida podría cambiar la situación.

Si es que es sólida, tengamos cuidado.