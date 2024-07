Mónica Sánchez interpretará personaje que “no tiene nada que ver con ‘Charito’” en obra de teatro

Mónica Sánchez es una de las actrices peruanas más reconocidas por sus diferentes interpretaciones, ya sea en el cine, tetro y televisión. Precisamente, en la pantalla chica tuvo uno de sus papeles más importantes en su vida, pues fue en la serie nacional ‘Al fondo hay sitio’ como ‘Charito’. Tras despedirse de su emblemático personaje, la artista regresa a los escenarios con un rol protagónico distinto que le permitirá tener contacto con el público. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PERSONAJE INTERPRETARÁ MÓNICA SÁNCHEZ EN EL TEATRO?

Mónica Sánchez estuvo como invitada en el podcast “Te jalo” de Carlos Vilchez donde estuvo contando acerca de sus inicios en el mundo artístico. La querida actriz no dudó en referirse a su salida de la exitosa serie ‘Al fondo hay sitio’ y mostró su agradecimiento por el entrañable personaje ‘Charito’. Sin embargo, Mónica, quien formó parte de producciones como ‘La Perricholi’ y ‘Los de arriba y los de abajo’, no se alejará por completo de lo que más ama: la actuación.

Y es que la exfigura de América Televisión reveló que aceptó una propuesta que le llamó mucho la atención debido a que se acomoda a sus tiempos y no le absorbe tanto como sucedía con la serie del canal 4. Se trata de la obra llamada ‘Tito Andrónico’ de William Shakespeare, que se estrenará este jueves 18 de julio en el teatro Manuel Segura, ubicado en el Centro de Lima.

La actriz reveló que se encuentra muy emocionada por regresar a lo que le encanta y tener ese contacto cerca con el público. Además, sostuvo que su personaje en esta puesta en escena es todo lo contrario a ‘Charito’ ya que interpretará a una mujer muy agresiva y mala. “Mi personaje no tiene nada que ver con Charito, sufre un cambio radical. Voy a ser la Reina Tamora, una mujer demasiado agresiva, cruel. No se asusten. La muerte, la lujuria, la venganza estarán en el aire por el poder”, dijo muy entusiasmada, quien tendrá como coprotagonista al actor Bruno Odar.

¿POR QUÉ MÓNICA SÁNCHEZ RECHAZÓ ESTAR EN ‘AL FONDO HAY SITIO’, SEGÚN EFRAÍN AGUILAR?

Efraín Aguilar brindó una entrevista al programa ‘Café con la Chevez’ que se transmite por YouTube, donde reveló anécdotas de su carrera en todos estos años. Entre lo que contó, tocó el tema de Mónica Sánchez y su participación en ‘Al fondo hay sitio’. El productor peruano explicó que contactó a la actriz para que forme parte de la serie luego de verla en una obra; no obstante, ella tenía algunos prejuicios con dicha producción.

“Mónica llegó con ciertos prejuicios, se sentía una figura, pensaba que ‘Risas y salsa’, ‘Así es la vida’, ‘Mil oficios’ eran para ella cosas de segunda categoría. Mi misión era convencerla, le dije que era importante para su estabilidad económica, que la contrataba por un año”, sostuvo en al inicio.

Asimismo, el popular ‘Betito’ reveló que la actriz de 54 años le solicitó 24 horas para brindarle una respuesta con respecto a lo ofrecido, aunque luego le aceptó. “Me dijo que le habían dicho que yo era una persona muy correcta con los actores y yo le dije que, si a la semana no se sentía cómoda, se iba y ya yo veía qué hacer. Comenzamos y cayó a pelo, ella fue la única que no hizo taller. Le transformó la vida”, dijo el actor.

“Ella tiene una posición política muy opuesta, hemos discutido, pero seguimos siendo amigos de verdad, nos queremos mucho, nos extrañamos, esa amistad no se perderá nunca”, añadió el también político en relación con las diferentes ideologías políticas que tiene con ella, resaltando su gran amistad que perdura hasta la actualidad.