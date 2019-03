Destacan propuestas sobre la doble cámara y fortalecimiento de partidos

La politóloga Rosa Alayza Mujica, el ex presidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola Hani y el analista político José Carlos Requena analizan el informe de la comisión de reforma política.

1. ¿Qué propuestas de reforma política son las que más destacaría?



Alayza: Son propuestas que apuntan a establecer nuevas reglas para la formación de partidos. Es un paquete que incluye a los partidos nacionales y regionales, criterios de funcionamiento que parten de un diagnóstico compartido y discutido de los problemas que tiene el sistema actual. Creo que esta es una parte fuerte que incluye hasta el financiamiento de partidos, el padrón electoral, que no haya voto preferencial. Se ve claramente una apuesta por fortalecer partidos políticos. También resaltaría la inclusión de la paridad y las facilidades a los discapacitados para votar.



Urviola: Destacaría todo lo que está relacionado a la organización del Parlamento, que comprende la gobernabilidad y control político, la bicameralidad y la modificación del sistema electoral. Creo que no son independientes estas propuestas, se interrelacionan, por ejemplo, en el tema de democracia interna, se consideran las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que van a permitir a futuro la elección de diputados y senadores. Esto tiene íntima relación con lo que resultaría ser la nueva estructura del Parlamento.

Requena: Destacaría dos cosas. Una es el tema que tiene que ver con la inscripción de partidos y de alianzas electorales. De implementarse, podría ayudar a limpiar este conjunto de agrupaciones que básicamente son cascarones que reaparecen en cada proceso electoral. Creo que es una cosa positiva. En segundo lugar, que el tema de la bicameralidad se haya retomado a pesar de los resultados [del referéndum] y de alguna presión que podría haberse ejercido por parte del ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Es importante que se haya mantenido o retomado.

2. ¿Qué temas cree que están ausentes en el informe de la comisión Tuesta?

​

Alayza: A mí me hubiera gustado que se trabajara más en la descentralización. Hay un asunto importante que se ha planteado que tiene que ver con el acceso a la información de consejeros regionales y regidores [con fines de fiscalizar la gestión respectiva] para que no se concentre el poder en el Ejecutivo [de sus jurisdicciones]. Eso es importante, pero me hubiera gustado ver mayor desarrollo de la institucionalidad en las regiones, de las funciones del Ejecutivo y su fiscalizador.



Urviola: Es oportuna la propuesta de modificación del período de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional [de 5 a 7 años] porque este tiene la función de interpretar la Constitución y establece jurisprudencia vinculante. Pero es conveniente considerar que la elección de los magistrados sea por concurso de méritos. Otra de las ausencias es la revisión de la revocación de autoridades, que introduce algunas perturbaciones porque se convierte a veces en un arma de ataque.



Requena: Me parece que está ausente el tema de la representación territorial, más allá de estas menciones sobre cuántos electores deben ser representados. Esa propuesta que planteó en algún momento la Presidencia del Consejo de Ministros, de macrodistritos y microdistritos, si bien puede ser mejorada, era un punto de partida interesante. Esto porque hay zonas geográficas que son mejor representadas o tienen más relación con otras regiones, por ejemplo hay zonas de Lambayeque que miran más a Cajamarca, o de Ayacucho que miran más a Arequipa.



3. ¿Está de acuerdo con la propuesta de bicameralidad sin opción de reelección a partir del 2021?



Alayza: Estoy de acuerdo con la bicameralidad y creo que la reelección es un tema bien polémico. Como analista, uno sabe que la reelección en la política es necesario y creo que es un tema que hay que discutir mejor y ponerle parámetros, pero también entiendo que la información que se recogió dentro de una encuesta hacía que la población planteara esta necesidad de no reelección. Yo sí insistiría en la discusión de la reelección bajo determinados parámetros. Quizá no reelección en una cámara y sí en la otra.



Urviola: Estoy de acuerdo con la bicameralidad y más bien veo que aún sigue siendo muy baja la representación en función de la población [se plantean 130 diputados y 50 senadores]. Creo que debería ser mayor el número, hasta 1990 teníamos 180 diputados y 60 senadores. Sobre la no reelección, me parece que no podemos darnos el lujo de desperdiciar la experiencia ganada, y creo que la prohibición de reelección es un recorte del derecho de los ciudadanos. También quiero precisar que no es cierto que la bicameralidad no pueda ser revisada en dos años porque la prohibición [que establece la ley de participación ciudadana] es para iniciativas ciudadanas que han sido objeto de consulta popular, pero no cuando ha sido una iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso.



Requena: Ya que se retomó el tema de la bicameralidad, la reelección también pudo haberse retomado. El calendario es un poco apretado, recuerdo que, según la discusión de los constitucionalistas, esto podría entrar al Congreso en diciembre del 2020 y no sé si sea realista pensar en el 2021. Quizá se puede encontrar un mecanismo para que se pueda diferir solo en el caso de la elección del Senado para el 2022 o algo por el estilo. Hay una discusión pendiente para ver si el calendario calza. Estoy a favor de la reelección y por eso creo que debió haberse retomado.



4. ¿Cree que las propuestas planteadas prosperarán en el Congreso?



Alayza: Van a tener que entrar a un proceso de negociación en el Congreso y eso ya depende del Ejecutivo, de lo que quiera promover. Ellos han entregado un menú de cosas, pero este tema del fortalecimiento de los partidos mínimamente debería ser aceptado. Puedes cambiar algunas cosas, pero la lógica es bastante clara. Como dice el primer ministro Salvador del Solar, “es un momento para debatir estas cosas” y esa oportunidad no hay que perderla.



Urviola: Dependerá de que este Congreso se dé el tiempo para debatir ampliamente y dar lugar incluso a la participación ciudadana para el debate, y lo puede hacer en dos legislaturas ordinarias si deja de ocuparse de temas accidentales y hasta personales.



Requena: Eso va a depender de que el Ejecutivo la haga suya, y en segundo lugar que al hacerlo forme una correlación que lo apoye. De otra manera, lo veo bien complicado. Por mucho soporte de opinión pública que haya, veo complicado que se supere el poder de veto que aún tiene Fuerza Popular.