En en el Perú, “Al fondo hay sitio” se ha convertido en una de las series más populares durante muchos años, donde sus personajes, con su carisma y situaciones cómicas, han sabido ganarse el cariño del público que cada noche los sintoniza a través de las pantallas de América TV. En ese sentido, una de las actrices más emblemáticas de la serie fue Tatiana Astengo, quien interpretó a ‘Reina Pachas’ hasta la octava temporada en 2016, brindó una entrevista donde mencionó lo que realmente extraña de dicha producción nacional.

Vale precisar que, AFHS es una serie de televisión peruana que se lanzó por primera vez en 2009. Esta producción trata sobre dos familias de clases económicas muy diferentes que viven en el mismo barrio. Los Gonzales, una familia de clase baja, y los Maldini, una familia adinerada. La serie combina comedia y drama, abordando temas como la lucha de clases, las relaciones familiares y las dinámicas sociales en Lima. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ EXTRAÑA TATIANA ASTENGO DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En un reciente diálogo con Lado B del diario La República, Tatiana Astengo reveló pormenores inéditos sobre su paso por “Al fondo hay sitio”. La popular ‘Reina Pachas’, recordada por sus innumerables frases y su carisma que sacó más de una sonrisa al público, no dudó en sincerarse y compartir lo que más extraña de la serie, dejando claro que no es su personaje ni la popularidad lo que más le falta. “La plata, honestidad ante todo”, dijo la actriz, sin mencionar cifras.

Tatiana Atengo brindó una entrevista donde mencionó lo que realmente extraña de "Al fondo hay sitio".

Sin embargo, la esposa de ‘Lucho González’, interpretado por Bruno Odar, mencionó que la rapidez con la que los guionistas escribían cada historia le permitía improvisar y armar su personaje. Asimismo, Astengo afirmó que tenía la opción de pedir días de descanso cuando los necesitara, gracias a la flexibilidad de los guiones. “Extraño el hecho de resolver rápido, me encantaba. Me podían mandar de vacaciones porque decían que el personaje se enfermó o se molestó y se fue. Eso te reta a ser rápida, a salvar la situación, a improvisar, a sumar; y como a mí me gusta trabajar bien mi personaje, entonces la maquinita (el cerebro) no para”, detalló.

“La televisión peruana no debería ser así, ellos (por los guionistas) van viendo que va funcionando. Hay proyectos de series que tienen los guiones desde el inicio hasta el final, cosa que ya sabes cómo va a terminar; como las novelas de Latina, que como son refritos, las adaptan a lo peruano, pero ya sabes cómo terminará. Ahí trabajas de otra forma el personaje”, agregó a dicho medio.

¿POR QUÉ VIRNA FLORES QUEDÓ FUERA DE “AL FONDO HAY SITIO”?

En el capítulo n°503 de “Al fondo hay sitio”, Lorena (Virna Flores), madre de Maripaz (Adriana Campos Salazar), puso fin a su participación en la serie cuando le comunicó a Tito (László Kovács) que tomó la decisión de terminar su relación amorosa porque ya no se sentía tranquila. Por ello, la actriz peruana ha dejado sorprendidos a sus seguidores debido a la decisión, por lo que no tardó en utilizar su Instagram oficial para mandar un emotivo mensaje.

“Ser parte de Al fondo hay sitio ha sido una experiencia muy linda, tanto profesional como personalmente, un trabajo en el que la premisa es divertirse, disfrutar y jugar”, escribió Flores, quien no explicó los motivos de su salida de la serie peruana.

Asimismo, se refirió sobre su hija en la ficción, Adriana Campos-Salazar, resaltando la gran conexión entre ambas: “No me canso de decirlo: es el mejor casting, madre e hija que podría haber. No solamente por el parecido fisco, sino por la gran química y hermosa energía”. Por su parte, se dirigió a Laszlo Kovacs, quien fue su pareja en la producción nacional: “No había tenido la oportunidad de trabajar contigo antes. Gracias por tu profesionalismo y generosidad”.

“Gracias por recibirme tan amablemente, por la buena onda siempre, por trabajar con tanta alegría (...) Gracias también a todas las personas que se divierten con nosotros desde sus casas. Me los llevo a cada uno en el corazoncito”, agregó.