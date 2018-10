Una reciente encuesta de Datum Internacional dio cuenta de quiénes son los políticos y autoridades que son percibidas como “las más corruptas del país”. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, encabeza esta lista con 29%. Le siguen el ex presidente Alan García (17%) y el suspendido juez supremo César Hinostroza (11%).

En el estudio de opinión, publicado por los diarios “Perú21” y “Gestión”, también figuran “como lo más corruptos” el ex presidente Alberto Fujimori (9%), el prófugo ex mandatario Alejandro Toledo (7%), el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry (4%), los ex jefes de Estado Ollanta Humala (3%) y Pedro Pablo Kuczynski (3%) así como la ex primera dama Nadine Heredia (1%).

Fujimori Higuchi lidera esta lista por primera vez en los últimos tres años, en los que García Pérez estuvo al frente.

Por ejemplo, en octubre del año pasado solamente 4% de los ciudadanos percibían que la ex candidata presidencial era la persona más corrupta del país.

La encuesta, además, señala que el 64% considera que el Congreso, dominado por Fuerza Popular, es la institución más corrupta del Perú. Le siguen el Poder Judicial (43%), Fiscalía de la Nación (43%), Gobiernos regionales (20%) y la Policía Nacional (18%).

El 94% también señala que el nivel de corrupción en el Perú es muy alto.

El 58% de encuestados consideran que en el gobierno de Martín Vizcarra, que sucedió en marzo a Kuczynski, hay mucha corrupción, mientras que el 34%, poca.