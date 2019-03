Tuesta: Bicameralidad sin reelección puede ser aceptada por la población

El presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, justificó que el informe que presentaron al Gobierno incluya la bicameralidad del Congreso al considerar que la ciudadanía sí respalda esta modificación, pese a su rechazo en el referéndum del 2018.

"Cuando el presidente de la República [Martín Vizcarra] presentó el proyecto de ley a favor de la bicameralidad, las encuestas señalaban que estaban a favor. Cuando el Congreso cambia e incorpora medidas que el Ejecutivo consideró en su momento que no eran justamente las de origen, entonces el elector rechazó ese modelo que, además, veía como una probable reelección de congresistas", señaló en la conferencia de prensa.

En ese sentido, Fernando Tuesta indicó que están planteando un modelo de bicameralidad porque el grupo de trabajo que presidió cree que es mejor para el país.

"Estamos planteando la bicameralidad pero con los siguientes argumentos: no hay posibilidad de interpretación. No hay ningún canal que pueda permitir que los congresistas de hoy puedan postular en el 2021. Segundo, así sean dos cámaras, no se incrementará el presupuesto", aseguró.

Fernando Tuesta rescató que, según encuestas que han analizado, la ciudadanía está a favor de una bicameralidad que no permita el regreso de los parlamentarios actuales.

"Tenemos encuestas que nos alcanzaron en donde, cuando se pregunta si quieren una bicameralidad sin reelección, es posible aceptarla", manifestó.

El Ejecutivo señaló que el informe de la comisión de Fernando Tuesta será un insumo que será evaluado en las próximas semanas para determinar qué proyectos de ley enviarán al Congreso para el debate de la reforma política.