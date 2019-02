Fiscalía de la Nación abre investigación a ex ministro Carlos Paredes

La Fiscalía de la Nación, a través del área de Enriquecimiento Ilícito y Altos Funcionarios, a cargo del fiscal supremo Luzgardo Ramiro González Rodríguez, abrió investigación preliminar a Carlos Paredes Rodríguez, ex ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Ollanta Humala, por presuntamente haber recibido sobornos del denominado ‘club de la construcción’.

Esta semana, el magistrado incluyó el caso en la carpeta fiscal 34-2019. González busca determinar si el ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) incurrió en el delito de corrupción en la modalidad de cohecho pasivo, informaron fuentes fiscales a El Comercio.

Paredes Rodríguez fue sindicado por dos aspirantes a colaboradores eficaces como el funcionario a cargo del MTC que habría permitido que la presunta organización criminal el ‘club de la construcción’ continúe operando durante la gestión de Humala.

Según lo declarado por los aspirantes a colaboradores N° 9-2018 y N° 14-2018, los integrantes del ‘club de la construcción’ –entre ellos la empresa Odebrecht– entregaron al ex ministro sobornos por US$17 millones a través de su hermano José Guillermo Paredes Rodríguez.

Además, indicaron que uno de sus contactos era el abogado Carlos García Alcázar, ex asesor de Paredes.

Ambos colaboradores han dado dicha versión ante el fiscal del equipo especial Germán Juárez Atoche, quien investiga al ‘club de la construcción’.

Según las pesquisas, las constructoras habrían pagado en sobornos el 2,92% del monto de las obras que les eran adjudicadas a través del MTC.

—Diligencias y marco legal—

La primera diligencia practicada por González fue solicitar a Juárez Atoche que le remita un informe documentado con la versión de los aspirantes a colaboradores eficaces y cualquier otra información adicional vinculada a Paredes Rodríguez.

Una vez que se le haga entrega de dicho material, la fiscalía suprema programará otras diligencias complementarias y llamará a Paredes para que rinda su versión.

La investigación preliminar se realizará por un período de 60 días.

Las fuentes explicaron a este Diario que la disposición que declara abierta la investigación preliminar al ex titular del MTC se ampara en el artículo 99 de la Constitución, referido a las investigaciones a los altos funcionarios.

“Paredes fue ministro hasta el 23 de junio del 2014, por tanto, el artículo 99 de la Constitución indica que aún tiene prerrogativa de antejuicio por los 5 años posteriores”, explicaron.

—Paredes niega versiones de colaboradores—

En diálogo con este Diario, Carlos Paredes indicó que aún no ha sido notificado de la investigación, pero que en cuanto lo sea colaborará “para esclarecer los hechos”.

“Insisto en que la versión que me sindica es falsa. He leído las versiones públicas que circularon y [los colaboradores] solo me mencionan en un renglón sin dar detalles”, indicó.

Paredes exigió que se precise “qué hecho material” realizó él como ministro de Estado que haya favorecido a las empresas del ‘club’.

“Que digan de qué manera directa o indirecta yo he participado en un proceso de contratación. Eso no ocurrió y me reafirmo en mi posición”, dijo.

Afirmó que no existe lazo alguno con el abogado José Carlos García Alcázar –su ex asesor–, pues no era de su confianza y que su designación “fue una de las tantas” que firmó. “Si los viceministros no eran de mi confianza, menos un asesor II”, sentenció.