FP y Apra no apoyan a Contigo en pedido de renuncia a Bruce

El partido político Contigo, antes llamado Peruanos por el Kambio, consideró que mantener a Carlos Bruce como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento “no abona a la lucha contra la corrupción” que el gobierno promueve. Esto luego de que el también parlamentario haya sido vinculado por el fiscal Juan Carrasco con la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

Por medio de un comunicado, el Comité Político de Contigo, que es dirigido por el congresista Juan Sheput, exhortó al presidente Martín Vizcarra “a tomar medidas ejemplares que no defrauden las expectativas ciudadanas en materia de lucha contra la corrupción”.

El congresista Gilbert Violeta, presidente de la referida agrupación política, indicó que Carlos Bruce “debe dar un paso al costado” para evitar que se afecte la presentación del Gabinete Ministerial, que lidera Salvador del Solar, en el Parlamento, donde el próximo 4 de abril solicitará el voto de investidura.

Violeta recordó que en julio del año pasado Vizcarra le retiró la confianza al entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, luego de que se difundiera un audio en el que conversa con el ex juez supremo César Hinostroza, sindicado por el Ministerio Público como el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

“A Heresi lo sacaron por una llamada telefónica, no fue acusado en nada, no había investigación fiscal, cosa que sí opera en el caso de Carlos Bruce. Se tiene que medir a todos con la misma vara, no puede haber un doble rasero”, subrayó.

Carrasco solicitó el último viernes que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación al ministro de Vivienda y a cuatro congresistas por sus presuntos nexos con Los Temerarios del Crimen.

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó que su bancada no respalda el pedido de renuncia hecho por el partido Contigo. Agregó que una eventual investigación a Bruce no significa que este sea culpable. “Cuando él ha trabajado en el ministerio no hemos tenido mayores observaciones. Tenemos discrepancias políticas, pero en cuanto a esto, no puede ser condenado [por una posible pesquisa]”, subrayó.

El congresista aprista Jorge del Castillo opinó que “el mal comportamiento” que tuvo el presidente Vizcarra con Heresi “no tiene por qué ser un precedente para un segundo caso”. Añadió que no cree que la continuidad de Bruce afecte la presentación de Del Solar en el Congreso.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ministro Carlos Bruce refirió que no existe ninguna investigación del Ministerio Público abierta en su contra y precisó que Carrasco elevó un informe para la evaluación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. “Por la tanto, rechazo cualquier acto difamatorio en mi contra”, acotó.

El Comercio intentó comunicarse con el jefe del Gabinete Ministerial, a fin de conocer su posición sobre la situación del titular de Vivienda, pero este no respondió a nuestras llamadas.