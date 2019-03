Jorge Ramírez: “No se puede poner en peligro la estabilidad del acuerdo”

El procurador Jorge Ramírez asegura que le preocupa que el Congreso ponga en peligro la estabilidad de los acuerdos de colaboración.

— En el 2017 la fiscalía negoció con OAS un acuerdo de colaboración, pero este no se concretó. ¿Qué cambió ahora?

Esa negociación fue del equipo liderado por el fiscal Hamilton Castro. Ahora el equipo del fiscal Rafael Vela ha retomado las conversaciones y OAS ha tenido por conveniente solicitar acogerse al proceso de colaboración. Es la primera etapa. Luego viene la de corroboración de la información de los hechos delictivos. Después se fija el monto de reparación civil y se firma el acta final del acuerdo, que se somete a control de legalidad.

— ¿Que solicite acogerse a la colaboración implica que reconoce que pagó sobornos?

Todavía no hemos llegado a ese punto. Están proponiendo información relacionada a hechos de corrupción, a delitos contra la administración pública. Hay cinco directivos que trabajaron para esa empresa y que han proporcionado información.

— ¿Quiénes son?

Han pedido confidencialidad, pero han participado en varias obras.

— Es público que OAS dará información sobre el proyecto Línea Amarilla. ¿Allí los casos de corrupción involucran a las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán?

Eso tendrán que determinarlo los colaboradores.

— ¿Cómo calculará el monto de reparación civil?

Con el marco legal que establece la Ley 30737 y su reglamento.

— Pero hay una propuesta en el Congreso para derogarla.

Si sucede, se estaría aboliendo un instrumento valiosísimo de lucha contra la corrupción y habría impunidad.

— ¿La interpelación al ministro Zeballos por la reparación civil de Odebrecht tendría algún impacto que trascienda lo político?

Preocupa. Respeto la decisión del Congreso de ejercer el control político, pero no olvidemos que esto pasa por un control de legalidad [...]. El representante legal de OAS me manifestó su preocupación y le dije que el acuerdo no iba a pasar por un control político.

— ¿Hay preguntas del pliego interpelatorio que tratan de romper la confidencialidad del acuerdo con Odebrecht?

El acuerdo es de carácter reservado. No se puede poner en peligro la información ni la estabilidad del acuerdo.

—¿Pone en peligro el acuerdo?

Pone en cuestión la reserva del proceso.