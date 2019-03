PJ rechazó pedido de Velásquez para anular investigación por Temerarios del Crimen

La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, rechazó de plano la tutela de derecho que presentó el congresista Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista) para anular las investigaciones en su contra por el caso Los Temerarios del Crimen. Dicho expediente está cargo del fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco.

Según la resolución a la que accedió El Comercio, Velásquez Quesquén fundamentó su pedido indicando que Carrasco no era el fiscal competente porque su cargo como congresista de la República faculta que cualquier investigación sea realizada por la Fiscalía de la Nación.

►Fiscal Carrasco pide investigar a cinco congresistas por caso de red criminal

►Fiscal vincula a congresistas con red de “Los Temerarios del Crimen”

“Que el recurrente, por su condición de congresista de la República, no puede ser investigado en sede Fiscal a nivel de la Fiscalía provincial sino de la Fiscalía de la Nación; se ha vuelto a programar actos de investigación en un despacho que no corresponde, conforme se desprende de la providencia Fiscal N° 1-2019, Caso Congresistas emitida por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo en la carpeta Fiscal N° 2018- 10 donde se ha citado personas con el objetivo de que brinden declaraciones sobre presuntos actos ilícitos atribuidos al recurrente”, se lee en la resolución.

Por tanto, el parlamentario requirió a través de un recurso de tutela de derecho se disponga que se declare la “incompetencia” del fiscal Carrasco para continuar las investigaciones en su contra y que el Ministerio Público cumpla con el procedimiento de los artículos 99 y 100 de la Constitución aplicados a los Altos Funcionarios.

“Suspender las diligencias de investigación ordenadas por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, se declare la nulidad de las diligencias de investigación realizadas omitiendo el procedimiento prevista por la Ley para los Congresistas de las República”, se señala.

Sin embargo, la magistrada Grandez Rojas rechazó el requerimiento del congresista al sostener que en la investigación seguida por el caso Los Temerarios del Crimen de Chiclayo, Velásquez Quesquén no aparece como investigado.

“La tutela es presentada en el expediente antes indicado, en donde no tiene la condición de imputado, menos se advierte que la Fiscalía haya emitido disposición de diligencias preliminares teniendo como investigado al señor Ángel Javier Velásquez Quesquén”, concluyó la magistrada.

Resolución del Cuarto Juzgado de Chiclayo que rechaza tutela de derecho del congresista Javier Velásquez Quesquén Archivo El Comercio

-Derecho de defensa-

Este diario se comunicó con el congresista Javier Velasquez Quesquén, quien confirmó haber solicitado la nulidad de las pesquisas en su contra por asistirle el derecho de ser investigado por la instancia correspondiente.

“No estoy invocando inmunidad ni tampoco que no me investiguen. Lo que estoy solicitando es que me investigue la Fiscalía de la Nación que es la instancia que me corresponde. Sin embargo la jueza nos ha respondido que no estamos siendo investigados cuando el viernes pasado el mismo fiscal ha salido a decir que nos está investigando”, anotó.

Aseguró que no puede ser investigado por el fiscal provincial Carrasco y a la vez por la Fiscalía de la Nación.

“Lo que queremos es poder defendernos como corresponde, porque esa denuncia es una patraña y una mentira. Escudándose en un colaborador eficaz me están vinculando, pero no he podido defenderme”, anotó.

Esta mañana, Velásquez Quesquén envió una carta a la Fiscalía de la Nación allanándose a las investigaciones.