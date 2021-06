Congresista electo y secretario de organización del partido acordaron solicitar S/35 mil a cada dirección regional para cancelar la reparación civil. Exgobernador de Junín pagó S/284 mil en efectivo por la sentencia.



El 19 de diciembre del 2020, dos personas muy cercanas a Vladimir Cerrón: el secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, y el congresista electo por Cusco Guido Bellido, coordinaron la recolección de S/850 mil para pagar la reparación civil que el Estado le exigía al líder y fundador del partido y exgobernador de Junín tras la sentencia de cuatro años de prisión suspendida que se dictó en su contra.

La conversación entre ambos es parte de las interceptaciones que la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía realizó por la investigación del Caso Los Dinámicos del Centro.

“[...] Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche”, le dice Guido Bellido a Arturo Cárdenas en el diálogo. “¿La agenda?”, le contesta Cárdenas. “La agenda es el asunto, pe. Pucha, los 850 mil (soles) de caución que hay que pagar”, replica Bellido a Cárdenas. Luego agrega que “hemos estado viendo que la recaudación la haga la secretaría de Economía [del partido] de cada región”.

Guido Bellido coordina con Arturo Cárdenas el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón.

BELLIDO: Vladimir me llamó y me indicó para que sacara sala para hoy día en la noche.

CÁRDENAS: Ya. ¿La agenda?

BELLIDO: La agenda es el asunto, pe. Pucha, los 850 mil [soles] de caución que hay que pagar.

CÁRDENAS: Ya.

BELLIDO: Sí, entonces lo que hemos estado viendo con Vladimir, dividiendo entre cada región más o menos un promedio de 35 mil [soles] habría que recaudar en cada región.

CÁRDENAS: 35 mil soles.

BELLIDO: Ajá, en cada región.

CÁRDENAS: Ya, claro.

BELLIDO: Ya, eso. Y hemos estado viendo que la recaudación lo haga la secretaría de economía de cada región.

[…]

BELLIDO: Ya, entonces eso es lo concreto, pues, porque… Ya, hay que hacer una reunión de una hora, rápido nomás. Ehh… bueno, que Vladimir no lo lleve a la reunión, tú tendrás que llevarlo.

CÁRDENAS: Ya.

BELLIDO: Yo te voy a apoyar, ¿no? Yo te voy a apoyar. Lo llevamos a la reunión, le damos la palabra a Vladimir, nos informan de la situación. Después cinco participantes o unos seis participantes: dos del sur, dos del centro, dos del norte, y ya algo ahí… un par de estos más. Dos minutos cada uno.

CÁRDENAS: Ya.

[…]

GUIDO BELLIDO: Claro, hasta el día martes, próxima semana. Ya, pues, recaudar todo lo que se pueda, porque como ha sido un tema político su responsabilidad, entonces también hay que responder políticamente, no lo podemos abandonar, ¿no es cierto?

La caución se refiere a la que Vladimir Cerrón y otros tres exfuncionarios del GORE de Junín debían pagar por la condena que les dictaron por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo por una obra de saneamiento en La Oroya.

Además de la pena de cuatro años de prisión suspendida, el exgobernador de Junín y los exfuncionarios debían pagar al Estado la caución de S/850 mil. El plazo para cancelarla se termina el 30 de junio de este año. La sentencia de su caso, además, señala que Cerrón podría ir a prisión si no se pagaba el total de la reparación civil, como señaló a este Diario la procuradora anticorrupción de Junín Nora Flores Peñaloza.

“Si dentro de ese plazo, no paga, nosotros [la procuraduría] vamos a solicitar la revocatoria de la condena [comparecencia por prisión efectiva] y la ejecución del embargo [de los bienes de los sentenciados] que en este momento están con medidas de inscripción preventiva, para cautelar la reparación civil”, dijo la abogada del Estado.

Cárdenas está prófugo por ser un presunto integrante de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que cobraba cupos a cambio de puestos de trabajo, favores y expedición de licencias de conducir a terceros desde el Gobierno Regional (GORE) de Junín. Cárdenas, además, fue un personaje activo en la última campaña electoral: acompañó a Pedro Castillo en los mítines que el candidato presidencial realizó por las regiones del país.

Por su parte, Bellido, quien es investigado por apología al terrorismo, publicó varias veces en redes sociales mensajes que respaldaban a la senderista Edith Lagos. En su Facebook escribió comentarios como: “Nuestro homenaje a ti Edith Lagos” o “es una peruana y ha tenido una postura en el proceso de reestructuración de nuestro país, como mucha gente”.

Además de la coordinación entre Cárdenas y Bellido descrita al inicio, el mismo 19 de diciembre, pero por la tarde, Cárdenas habló con Daniel López, militante de Perú Libre, quien le comenta que tiene amigos en la región que quieren apoyar al ‘Doc’, en alusión a Cerrón, y que necesitaba coordinar con él los aportes. Incluso le sugiere abrir una cuenta mancomunada, a lo que Cárdenas respondió que debían hacer el depósito directamente a la cuenta de Cerrón.

Daniel López, simpatizante de Perú Libre, le indica a Arturo Cárdenas que desean colaborar con la reparación civil de Vladimir Cerrón.

DANIEL LÓPEZ: Oye, ¿sabes qué? Te comento. Hay unos amigos de la región que quieren apoyar al Doc por esta situación y quieren aperturar una cuenta mancomunada. ¿Está bien o que coordinen contigo?

ARTURO CÁRDENAS: Es que hay una cuenta ya pe

DANIEL LÓPEZ: Ya, entonces mejor les digo que coordinen contigo

ARTURO CÁRDENAS: Ya, ya. Listo

¿De dónde sale el dinero?

Cerrón y los otros sentenciados ya cancelaron parte de la caución. En un informe de la procuraduría anticorrupción, se indica que la abogada del Estado Nora Flores informó al procurador anticorrupción Javier Pacheco que hasta el 12 de junio se pagó S/ 645.075, por lo que faltaban S/ 204.925, monto que también debía pagarse de forma solidaria entre los sentenciados: Cerrón, el exalcalde de Huancayo Henry López Cantorín, Carlos Mayta y Juan Carlos Sulca.

De acuerdo con el informe de la procuraduría anticorrupción de Junín, el 16 de noviembre del 2020 Cerrón canceló S/284.000 en efectivo. Los sentenciados debían cancelar los S/204.925 mil restantes. Hasta el momento, los implicados no han especificado cuál es el origen del dinero con el que pagaron la caución.

En marzo de este año, trabajadores del Gobierno Regional de Junín denunciaron que fueron acosados por militantes de Perú Libre para que depositaran parte de sus haberes en dos cuentas de ahorros cuyo fondo serviría para pagar la reparación civil de Cerrón y los otros tres sentenciados.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a este Diario que la fiscalía anticorrupción de Junín abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por esa denuncia.

En el operativo realizado hace unos días por la Diviac de la Policía y la fiscalía por el Caso Los Dinámicos del Centro se encontraron S/803 mil y poco más de US$6 mil en efectivo en las oficinas y viviendas de los investigados.

Consultado por este Diario, el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que las autoridades deben cobrar el saldo pendiente e identificar la procedencia de los fondos utilizados para pagar la reparación civil. “El procurador debe requerir al juez que le cobren el saldo de la reparación bajo apercibimiento de variar la condena condicional […] sobre la procedencia del dinero depositado, puede dar lugar a una investigación por lavado de activos, al estar manejando mucho efectivo, que no se conoce el origen”.

Los “aportes”

Las escuchas telefónicas legales realizadas por la Diviac por el Caso Los Dinámicos del Centro también revelan cómo Cárdenas coordinaba la entrega de “aportes” y la colocación y remoción de personas afines a la organización política en entidades de Junín, como el gobierno regional o la Municipalidad de Huancayo, a pesar de no ocupar ningún cargo formal.

De acuerdo con las grabaciones, a las que El Comercio tuvo acceso, Cárdenas pide “aportes” a una persona de nombre Jefferson y a otra llamada Olinda, quienes aparentemente no estaban al día con los pagos. Ella responde que no han dado su aporte mensual porque “todavía no han pagado”, en referencia a los montos que reciben de las entidades.

Arturo Cárdenas, dirigente de PL, reclama a una persona de nombre Jefferson el pago de los "aportes".

JEFFERSON: Hemos coordinado para el aporte, el aporte, el aporte.

CÁRDENAS: Por eso, el aporte pues, hermano. ¿Desde qué mes no nos están aportando ustedes, hermano? Necesitamos acá…

JEFFERSON: Ya. De todos modos, si no que estamos todos sabes para qué aporte… para el doc, para el doc.

CÁRDENAS: No, no, está bien, pero, está bien, eso es un tema. Pero ¿el otro que estaban aportando?

JEFFERSON: Ya, eso de todos modos, la gente un poquito se ha desviado. Pero yo les digo, ¿ya? Nuevamente vamos a retomar esa nota

[…]

CÁRDENAS: Dos meses nada más han aportado, ¿cuánto han dado cada uno su aporte?

JEFFERSON: Mayo, junio, julio… Uhmmm 50, pues.

CÁRDENAS: ¿Y ahora no han aportado más, hermano, o no han cobrado?

JEFFERSON: No, no, esta vez creo que por la… ¿No había salido una resolución del comité regional que todavía se estaba suspendiendo sus aportes?

CÁRDENAS: Ay, hermano, pero que todavía vas a esperar al comité, no, no, te digo que falta. Necesitamos, es un tema serio.

JEFFERSON: Ya, pero normal, estamos para ponernos al día, no hay problema.

CÁRDENAS: Ya, pónganse pues, hermano. Y me pasas por favor, urgente, ¿ya?

JEFFERSON: Ya, ya, ya.

En otro diálogo, el dirigente de PL conversa con Karina Hilario, quien es economista, según el registro de grados y títulos de Sunedu. A ella le ofrece un puesto en la Dirección Regional de Vivienda del GORE de Junín, con un salario de S/3.800 a cambio de ponerse “a disposición del partido”.

Arturo Cárdenas le ofrece un puesto laboral a Karina Hilario a cambio de estar "a disposición del partido".

CÁRDENAS: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en concreto?

KARINA HILARIO: Estoy apoyando a un ‘inge’ en un proyecto.

CÁRDENAS: Estás ocupada entonces.

HILARIO: No pues, no es mucho, ya lo acabé.

CÁRDENAS: Mira, acá tengo… Pero tú, ¿estás ropeada?

HILARIO: Uhmmm no.

CÁRDENAS: Por si acaso te digo. ¿Has firmado? […] ¿Te has inscrito al partido?

HILARIO: No estoy inscrita a ningún partido

[…]

CÁRDENAS: A ver, vamos a ver, Kari… [la busca en el ROP] Ya. Estás libre. Ya, mira, aquí en la Dirección Regional de Vivienda, hay un puesto, están con 3.800 (soles), pero tienes que bajar un poco a Tarma, La Oroya, de vez en cuando. Es el tema de codificación de agua, para sensibilización y todo ese tema. ¿Te vienes?

[…]

HILARIO: Ya ponme ya de una vez Vivienda [...]

En efecto, según la OSCE, Hilario fue proveedora del GORE Junín en el 2014, durante la primera gestión de Vladimir Cerrón. Según lo registrado, la economista recibió S/10.000.

“Muchas veces son designados por afinidad política emanada de la gestión actual de la Gobernación Regional en el cual se encuentra inmerso la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, quienes coadyuvan en la designación de personal para áreas específicas”, se lee en la resolución del auto de detención de los miembros de ‘Los Dinámicos del Centro’.

Son varias las grabaciones en las que se evidencian los favorecimientos a terceros o miembros del partido político a fin de continuar en puestos de trabajo. En otra conversación sostenida por Cárdenas con una persona de nombre Tali, esta le pedí una plaza en el GORE Junín; sin embargo, el dirigente de PL le indica que “en el gobierno no hay espacio, ahí en la muni te quedas”.

Cárdenas también influía en la remoción de puestos y en ocasiones abogaba para que algunos de los conocidos no sean despedidos. Es el caso de Luis Matos, quien había sido removido de su puesto en la Municipalidad de Huancayo, entidad que también estaba dirigida por un militante de PL.

El dirigente del partido de Cerrón llamó a Edgar Vidal, procurador de la municipalidad, para interceder por Matos. Según le indicó, “en el gobierno aquí de Perú Libre, siempre en este caso por encima de cualquier gobierno está el partido”.