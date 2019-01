“No puedo esperar nada de Fuerza Popular, no son capaces de ser críticos”

La congresista Paloma Noceda (Acción Popular) criticó que Fuerza Popular (FP) haya intentado minimizar en la Comisión de Ética la denuncia que interpuso contra el parlamentario fujimorista Luis López Vilela por tocamientos indebidos. Agregó que el Poder Legislativo debe establecer un protocolo para actuar ante situaciones de acoso sexual.

— La congresista Milagros Salazar intentó que la sanción a Luis López Vilela pase de 120 a 30 días. ¿Cree que Fuerza Popular pretendió proteger al parlamentario?

Sí, definitivamente. Ellos [Fuerza Popular] han mostrado una falta de empatía para este caso y han dado unos argumentos penosos, todo por intentar blindar [a López].

— Usted afirmó que López Vilela la tocó de manera indebida en dos oportunidades. ¿Se ha sentido acosada por este congresista?

Yo he denunciado que hubo un tocamiento indebido y que los tocamientos indebidos están tipificados dentro de lo que es el acoso sexual laboral.

— La congresista Úrsula Letona afirmó que López Vilela “no es un acosador sexual”…

Lo que pasa es que ella, que dice ser muy técnica, habló de que estos hechos no configuran como un delito penal, pero la Comisión de Ética no ve procesos judiciales, sino éticos. Lo que se ha pedido sancionar es una falta ética. A la congresista Letona le falta información y le falta informarse más sobre el tema mujer.

— ¿Cómo interpreta la defensa de Fuerza Popular a López Vilela?

A mí me parece una postura lamentable, los congresistas de Fuerza Popular han tratado de defender lo indefendible, han intentado minimizar la situación. Ellos han manipulado mi testimonio, porque lo que yo he denunciado ha sido un tocamiento indebido y ellos en todo momento lo han tratado de colocar como si fuese un saludo inapropiado o un saludo confianzudo. Entonces, para mí es lamentable que Fuerza Popular trate de defender lo indefendible.

— ¿Evalúa presentar una denuncia penal?

No, porque en el 2017, cuando se dieron estos hechos, todavía no estaba considerado dentro del Nuevo Código Procesal Penal lo que viene a ser el acoso sexual. Sin embargo, sí es importante que las mujeres sepan que esto sí está considerado desde el año pasado y que sepan que tienen que denunciar. No nos podemos quedar calladas, porque tenemos que hacer un cambio en la sociedad por el futuro de nuestros hijos.

— ¿Sabe si dentro del Parlamento existen otros casos similares al suyo?

Sí, esto lo han reportado congresistas en otros quinquenios. Lamentablemente, son conductas que se han visto normalizadas en el tiempo y hay personas que tratan de minimizar la situación, pero no solo se ha dado en el plano de las congresistas, sino también del personal de confianza y de planta. Por ejemplo, hay denuncias de trabajadoras del área de limpieza que también se han visto acosadas por personal de mantenimiento. Es una situación que se da en todos los niveles.

— ¿La denuncia que usted interpuso contra Luis López Vilela marcará un precedente, si el pleno respalda el pedido de suspensión de 120 días?

Sí, esto dejará un precedente para que estas situaciones no se vuelvan a dar nunca más en el Congreso ni en ningún otro espacio. Desde el Congreso tenemos que darle el ejemplo a la sociedad de que las mujeres no estamos dispuestas a aceptar nunca más este tipo de conductas y no podemos normalizarlas ni minimizarlas, sino que todos tenemos que armar un frente en defensa de la mujer.

— ¿Su renuncia a Fuerza Popular, en julio del año pasado, tuvo relación con su denuncia a Luis López?

Renuncié porque no estaba de acuerdo con la forma en que se toman las decisiones en Fuerza Popular. El 26 de julio, cuando se iba a votar por la elección de una nueva Mesa Directiva, no hubo un voto democrático al interior de la bancada, solamente hubo una lista única, no hubo otra opción. Y bueno, en ese momento, dije: hasta aquí llegué, no estoy dispuesta a seguir respaldándolos.

— Recuerdo que usted fue la única congresista de Fuerza Popular que aplaudió a Pedro Pablo Kuczynski el día que este juró como presidente. ¿Hubo algún llamado de atención por eso?

Sí, hubo observaciones de algunas parlamentarias. Cuando ese día aplaudí al presidente Kuczynski, fue en señal de respeto al presidente de la República, quien al final es el presidente de todos los peruanos. Hubo algunos congresistas que desde atrás me gritaron: “Paloma, no aplaudas”, y hubo otra congresista, muy vinculada a la cúpula del partido, que me dijo: “Bueno, Palomita, vamos a hablar para explicarte”. A uno de los que me gritó desde atrás, le dije que no somos ovejas.

— ¿Fue un error postular al Congreso con el fujimorismo?

Sí, definitivamente lo fue. ¿Por qué? Porque cuando postulé con Fuerza Popular lo hice confiando en el partido político, confiando en que se quería trabajar a favor del país. Lamentablemente, todo lo que he visto en el proceder y toma de decisiones que se dieron desde Fuerza Popular ha sido negativo, no hubo amor por el país, no hubo una agenda organizada para impulsar. Algunas personas querían armar sus grupos de poder y tratar de digitar a todos. Ha sido lamentable que, teniendo tantos congresistas, no se haya tenido una agenda para trabajar por el país. Estoy muy decepcionada por todo el proceder de ese grupo, ha sido una buena decisión retirarme de ahí.

— Usted consideró que Daniel Salaverry representaba la continuidad de Luis Galarreta en la Mesa Directiva. ¿Aún lo cree así?

No, ya no. Ahí me equivoqué en mi percepción. Como él [Salaverry] había sido vocero de Fuerza Popular en todo el año en que yo presidí la Comisión de Educación, vi cómo actuaba en conjunto con Luis Galarreta. Entonces, pensé que él significaba la continuidad. Puedo decir que me equivoqué y que él ha hecho un buen trabajo en el Parlamento. Está procurando que haya democracia dentro del Congreso.

— El jueves 7 de marzo se realizará un pleno mujer. ¿Qué proyectos deben ser priorizados ese día?

Bueno, yo he presentado un proyecto sobre el acoso sexual en el deporte. Estos casos también se dan con los deportistas y muchas veces ocurren cuando son menores y no saben identificar que se trata de una situación de abuso. Y de pronto cuando llegan a la mayoría de edad, recuerdan que esa relación de autoridad que había entre su entrenador y ellas, en realidad estaba implicando un acoso sexual, que es difícil de denunciar por el tiempo que transcurre y las pruebas que nos piden. También he planteado una moción para que se pueda establecer un protocolo en el Congreso para prevenir estas situaciones de acoso.

— ¿Espera que la postura que Fuerza Popular mostró en la Comisión de Ética sobre su denuncia no sea la misma en el pleno?

Mira, te soy sincera, hasta ayer [lunes] podía tener una esperanza en ello, podía pensar que tenían un poquito de criterio, pero ahora veo que no, que no puedo esperar nada de ellos. Muchos de ellos se están dejando llevar por el odio, por esta intención y necesidad de mantener poder dentro del Congreso, eso los está obnubilando, no están siendo capaces de ser críticos y de poder ver que realmente es un pésimo mensaje a la población que pueda haber congresistas que se opongan a la lucha contra la violencia a la mujer.

— ¿Cómo se gestó su ingresó a la bancada de Acción Popular?

Me he mantenido como congresista independiente por más de medio año, yo salí [de Fuerza Popular] por motivos netamente de conciencia. En estos más de dos años en el Parlamento, entre los congresistas ya nos conocemos, sabemos quién es quién, quiénes son personas derechas y quiénes… bueno, en fin. Al momento de incorporarme a una nueva bancada, tuve en consideración dos cosas: que tengamos ideas en común y el tema de las personas, que sean integras y sin cuestionamientos. Y en el caso de Acción Popular es un partido que representa esto, no se le ha visto vinculado a casos de corrupción, tiene tradición y un ideario político basado en la honestidad.

— ¿Evaluaría inscribir como militante de Acción Popular?

Definitivamente, sí evaluaría inscribirme como militante si es que ellos me lo permiten. Yo estaría encantada de inscribirme como militante.

— Fuentes de El Comercio indicaron que el congresista Yonhy Lescano no estuvo de acuerdo con su incorporación. ¿Fue así? ¿Ha conversado con él al respecto?

Sí, pude conversar con él. Tenía una preocupación porque yo venía de Fuerza Popular, pero él reconoce en mí a una persona a la que le tiene aprecio, él reconoce los valores personales. Sin embargo, su preocupación era que viniese de Fuerza Popular, que es un partido que para él representa todo lo contrario a lo que busca Acción Popular. Estoy segura de que al congresista Lescano esa preocupación se le va a ir totalmente, estoy alineada a los ideales de Acción Popular.