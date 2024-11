El nivel de tu inteligencia será expuesto en esta oportunidad con una actividad que obligará a pensar. Hoy te espera un reto matemático que, de poseer los conocimientos suficientes, lo desarrollarás rápidamente, pero es importante señalar que muchos participantes se confiaron y sus intentos se contaron como derrotas. Ahora, tienes esa misión de indicar cuál es la respuesta correcta, sin embargo, contarás con un límite de tiempo, así que cada segundo será clave. ¡Mucha suerte!

Las matemáticas son increíbles opciones que pueden generar entretenimiento en los ratos libres, ya que activan de manera inmediata tu cerebro. Es más, un estudio de la Universidad del Sur de México precisa que ayudar a potenciar la rapidez mental y reducen considerablemente los niveles de estrés. ¿Listo para jugar?

¿Sabrás qué número sigue?

Esta es la sucesión que deberás completar: 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - ?. Este enunciado tiene una fórmula secreta para descubrir la respuesta final y tendrás que descubrirlo. Recuerda, tienes 10 segundos para lograrlo, así que no desaproveches el tiempo y aplica todos tus conocimientos.

Reto matemático: Hay una fórmula secreta para descubrir el número final. ¡Encuéntrala! (Creación: Mag)

Conoce la respuesta del reto matemático

¿Se te complicó y no conseguiste resolverlo en el tiempo indicado? Era una de las posibilidades, pero no te preocupes, ahora te revelaré cómo debiste desarrollarlo en la siguiente imagen y conocer cuál era el resultado final. Que eso no te desanime, por el contrario, tómalo como una oportunidad de seguir practicando. ¡Muchas gracias!

Reto matemático: Fíjate en la imagen y sabrás cuál era la secuencia de este ejercicio. (Creación: Mag)