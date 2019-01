Pedro Chávarry y los cuestionamientos en  lo que va de su gestión [Cronología]

Hasta la fecha suman 166 días los que lleva el fiscal supremo Pedro Chávarry en la dirección del Ministerio Público. Ello a pesar de los diversos cuestionamientos que pesan en su contra, como su presunta pertenencia a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Varios sectores, entre ellos el Ejecutivo, han solicitado su salida desde su implicancia en los CNM Audios. Sin embargo, a pesar de que desde su propia institución han venido estos requerimientos, hasta ahora Chávarry se mantiene en su decisión de no dar un paso al costado.

A continuación, hacemos un recuento de estos cinco meses de convulsión que se vive en el Ministerio Público, desde que Pedro Chávarry asumió el cargo.

Cronología

07 de junio de 2018

La Junta de Fiscales Supremos eligió al fiscal supremo Pedro Chávarry como nuevo titular del Ministerio Público para el periodo 2018-2021. Él indica que continuará con el trabajo que emprendió el saliente fiscal de la Nación Pablo Sánchez. La ceremonia de juramentación se programa para los próximos días.

11 de junio de 2018

Pedro Chávarry anunció que al iniciar su gestión se haría una evaluación de fiscales, entre ellos, los del Equipo Especial del Caso Lava Jato y de lavado de activos. También se pronunció sobre el acuerdo con Odebrecht. “Un fiscal no se pude llevar a la tumba un secreto. Si no se trabaja bien se tendrá que dar un paso al costado”, dijo.

19 de julio de 2018

Se difunde un audio en el que Hinostroza menciona por primera vez el nombre del electo fiscal de la Nación Pedro Chávarry, en referencia a una sesión de la Academia Nacional de la Magistratura. Su juramentación estaba prevista para el 20 de julio.

“Porque dice que no se puede contratar a personas de locación para hacer trabajo permanente. Y entonces como mi amigo el presidente Chávarry no tenía mayoría porque no fui yo y estaba enfermo Chávarry, perdón, Tomás Gálvez, que estaba accidentado, ¿ya? entonces perdió”, apuntó.

19 de julio de 2018

En otro audio, también se menciona a Chávarry. Esta vez es Walter Ríos quien indica que “el M. P. ya está manejado”, en evidente alusión al Ministerio Público. “¿De quién, de quién? …Ah no va a votar por Pablo. Ah, está bien pe. Lo que están hablando el otro día. Ta bien pe. El M.P. ya está manejado. Para que salga este…”, se escucha decir a Walter Ríos.

19 de julio de 2018

En respuesta, el electo fiscal de la Nación refiere que en los audios difundidos “no hay nada irregular ni nada que pueda comprometer mi gestión. No es malo para mí que me mencionen. Lo malo sería que yo hable, que se escuche algo que yo diga. Pero por mención de terceros no pueden implicarme en actos irregulares”.

19 de julio de 2018

Se difunde el primer audio en el que se escucha la voz de Pedro Chávarry a pocas horas de que asuma oficialmente la dirección de la fiscalía de la Nación. Conversa con César Hinostroza, quien le pide que ayuda con un certificado que indique que sus denuncias por lavado de activos han sido archivadas.

También se hacen coordinaciones para sacar de su cargo al magistrado José Luis Salas Arenas de la Academia de la Magistratura. Pedro Chávarry manifiesta a la prensa que de todas maneras jurará al cargo y que no dará un paso al costado.

20 de julio de 2018

El saliente fiscal de la Nación Pablo Sánchez convocó a una Junta de Fiscales Supremos a las 8:30 a.m. a pocas horas de llevarse a cabo la ceremonia de juramentación. Congresistas de diversas bancadas, e incluso el primer ministro César Villanueva, solicitaron que se suspenda la ceremonia hasta que se aclaren los cuestionamientos contra Chávarry.

A las 10:35 a.m. se conoció que por mayoría la Junta de Fiscales Supremos decidió respaldar a Pedro Chávarry, por lo que la ceremonia de juramentación siguió su curso contra todo pronóstico. El presidente de la República, Martín Vizcarra, no acudió a la asunción.

Por la noche, el ya fiscal de la Nación dio a conocer su decisión de unificar el Equipo Especial del Caso Lava Jato y de nombrar al fiscal superior Rafael Vela como su coordinador.

22 de julio de 2018

La procuraduría anticorrupción anuncia que solicitará a Pedro Chávarry que se inhiba en las investigaciones en contra del magistrado César Hinostroza y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura involucrados en el escándalo de los CNM Audios.

El ministro de Justicia le pide al fiscal de la Nación que dé un paso al costado puesto que tampoco “ha terminado de aclarar” su vinculación con Blanca Nélida Colán, ex fiscal de la Nación sentenciada a 10 años de prisión en el 2003 por encubrir a Vladimir Montesinos.

23 de julio de 2018

Se difunde un audio entre el empresario Antonio Camayo y el entonces magistrado César Hinostroza. Este último le dice que su amigo “Gonzalo Chávarry quiere hablar urgente contigo”, “el futuro fiscal de la Nación”.

Le comenta que desea hacer una reunión con los medios de comunicación, “a todos los medios, amigos tuyos nomás”, le refiere, a fin de buscar mejorar “la imagen” de Chávarry.

El fiscal, por su parte, se mostró “sorprendido” con el audio y señaló que no participó de ninguna reunión de este tipo y que tampoco la solicitó.

24 de julio de 2018

Por la mañana el fiscal de la Nación volvió a reiterar su indignación y manifestó que Hinostroza se tomó atribuciones que no tenía y no se las han pedido. Siempre negando el encuentro con los medios.

Horas más tarde, se difunde otro audio, en el que ahora se escucha a César Hinostroza y Pedro Chávarry coordinar la reunión con un medio de comunicación. “Ya, dice mañana si podemos almorzar en la casa del amigo que queda por el Ministerio del Interior. ¿Mañana cómo estás? Mañana martes”, le indica Hinostroza a Chávarry.

Luego se difunde otro audio más, con el que se confirma que la reunión se llevó a cabo. Hinostroza habla con el empresario Antonio Camayo momentos previos de celebrarse el encuentro.

25 de julio de 2018

El congresista Maro Arana (Frente Amplio) presentó una denuncia constitucional en contra del fiscal de la Nación Pedro Chávarry. “La difusión de los audios muestran que el fiscal de la Nación le mintió al país”, expresó. Otras bancadas se habían mostrado a favor de esta medida.

26 de julio de 2018

El fiscal supremo Tomás Gálvez justificó a su colega refiriendo que una mentira no es causal de destitución. Remarcó que la situación de Chávarry “es más una expresión de un temor mal manejado que de una mentira intencionada”. En las calles continúan las marchas por el escándalo de los CNM Audios.

26 de julio de 2018

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó una denuncia constitucional en contra de los consejeros del CNM y el juez César Hinostroza.

30 de julio de 2018

Se publican otros dos audios más sobre la ya conocida reunión entre Chávarry y los medios de comunicación. “Eso es urgente”, se escucha indicar el fiscal al juez Hinostroza.

01 de agosto de 2018

Congresistas de Fuerza Popular remarcan que no se sumarán al “cargamontón” contra el fiscal de la Nación. “No hemos visto ninguna connotación penal en los audios y creemos que tendría que tomar la decisión que a él le parezca adecuada”, refirió la entonces vocera, Úrsula Letona.

El Ministerio Público informa que Pedro Chávarry ha decidido inhibirse de la investigación preliminar a César Hinostroza. El caso pasó al fiscal supremo con mayor antigüedad; es decir, a Pablo Sánchez.

1 de agosto de 2018

Finalmente, Pedro Chávarry admitió a El Comercio que se reunió en la casa del empresario Antonio Camayo con periodistas. “Sí, fue un error, debo admitirlo, pero no lo hice con un afán de esconder nada ilegal; por el contrario, lo que yo quería era establecer una estrategia para que mi institución estuviera limpia y fuera transparente”, acotó.

2 de agosto de 2018

El fiscal José Domingo Pérez señaló que Pedro Chávarry no está éticamente habilitado para estar al frente de la Fiscalía de la Nación.

Indicó que el día en el que Chávarry estaba asumiendo al cargo él pidió a su superior regresar a su plaza de origen porque, “obviamente, la persona que estaba asumiendo el cargo de fiscal de la Nación no era el más idóneo, estoy hablando de Pedro Chávarry”.

3 de agosto de 2018

La Junta de Fiscales Supremos se volvió a reunir para revisar esta situación, pero igualmente por mayoría se brindó el respaldo a Pedro Chávarry. Los fiscales Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos plantearon en la sesión que Chávarry dé un paso al costado en pro de la imagen institucional del Ministerio Público.

10 de agosto de 2018

Pedro Chávarry ordenó a la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público iniciar una pesquisa sobre “la irregular divulgación” de los audios que revelaron una crisis en el sistema de justicia.

20 de agosto de 2018

El congresista Gino Costa (no agrupados) presentó una nueva denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, solicitando su destitución e inhabilitación.

27 de agosto de 2018

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le brindó respaldo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a pesar de todos los cuestionamientos en su contra. “Las medidas que él está tomando son positivas para nuestro país”, comentó.

30 de agosto de 2018

Se conoce que el titular del Ministerio Público fue incluido -junto a otros 11 funcionarios del sistema de administración de justicia- como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, según un informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción del Callao.

09 de septiembre de 2018

Se difunde un audio en el que se muestran los intentos de Pedro Chávarry para lograr apoyo de los presidentes de la Junta de Fiscales del país. Continúan pedidos del Ejecutivo (el propio presidente Martín Vizcarra y ministros), la mayoría de las bancadas del Congreso, así como de las organizaciones civiles, para que Chávarry dé un paso al costado.

02 de octubre de 2018

A pocas horas de que el mandatario Martín Vizcarra retirar su posición de que Chávarry no debería estar al frente del Ministerio Público, el fiscal de la Nación le lanzó una amenaza a través de Twitter: “Ponderación presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia”.

10 de octubre de 2018

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tras una serie de dilataciones, finalmente rechazó el informe que recomendaba a destitución de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación. Fue por mayoría de votos de Fuerza Popular y el Apra. El resto de bancadas se mostró a favor del informe. Se habla de un blindaje. Las otras denuncias presentadas contra Chávarry no son revisadas por el presidente de la subcomisión, César Segura (Fuerza Popular).

24 de octubre de 2018

Se difundió una serie de conversaciones del chat La Botica, en la que miembros de Fuerza Popular coordinan apoyo mediático para Chávarry. Estas capturas fueron leídas por el fiscal José Domingo Pérez en la audiencia para sustentar el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori.

31 de octubre de 2018

El fiscal José Domingo Pérez, al final la audiencia de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, dijo: “Lo único que voy a indicar hoy es que lo que ha venido ocurriendo, lo que han presenciado y han informado, debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación”.

19 de noviembre de 2018

Pedro Chávarry se disculpó con el Colegio de Abogados de Lima luego de indicar en una entrevista televisiva que si mentir es causal para que lo inhabiliten (en alusión a su negada reunión con periodistas), todos los abogados deberán abandonar su colegiado.



21 de noviembre de 2018

Se conoció que el procurador del CNM presentó una denuncia penal por el caso de la alteración de notas a favor de Pedro Chávarry durante el proceso de ratificación como fiscal supremo. Él niega las imputaciones.

30 de noviembre de 2018

El fiscal José Domingo Pérez interrogó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el marco de las investigaciones a Fuerza Popular. La diligencia no llegó a culminarse, por lo que se suspendió para poder continuarla en nueva fecha.

17 de diciembre de 2018

La Fiscalía de la Nación pide información a José Domingo Pérez sobre el estado actual de todas las investigaciones que tiene a su cargo. Dos días después, Chávarry pidió al Equipo Especial del Caso Lava Jato que le informe también sobre “las condiciones en las que se habría suscrito” el acuerdo de colaboración con la constructora Odebrecht.

31 de diciembre de 2018

A pocas horas de recibir el año nuevo, el fiscal de la Nación Pedro Chávarry da a conocer su decisión de separar del Equipo Especial del Caso Lava Jato a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.



Indicó que ha “habido hechos que atentan contra la jerarquía institucional y se ha violado la reserva de la investigación”. Decisión es duramente cuestionada por todos los sectores. El presidente Vizcarra retorna con urgencia de Brasil.

01 de enero de 2019

El mandatario exhortó al Congreso a tratar con celeridad un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público ante la crisis que se vive. Iniciativa la llevaría al Parlamento al día siguiente.

02 de enero de 2019

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, da marcha atrás con su decisión de remover a José Domingo Pérez y Rafael Vela de sus cargos y los repone al Equipo Especial del Caso Lava Jato.