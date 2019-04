PPK sobre su detención preliminar: "Aquí hay una persecución"

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) aseguró en diálogo con W Radio de Colombia, que existe una persecución en su contra, luego de que se diera a conocer que el Poder Judicial concedió una orden de detención preliminar por diez días.

Kuczynski reiteró que ha participado de todas las diligencias fiscales y judiciales en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

►PPK: ¿quiénes son la secretaria y el chofer para quienes también se pide detención?

►PPK: así informó la prensa internacional sobre orden de detención en su contra

“Mire aquí hay una persecución. Yo he contestado a la fiscalía todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones y bueno yo veré qué cosa me están pretendiendo decir ahora”, afirmó.

En ese sentido, el ex mandatario explicó que dos funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht han declarado que no lo conocen y que no existió ningún acuerdo con él para entrega de dinero.

“Hubo una declaración en Curitiba (Brasil). Los dos señores de Odebrecht dijeron que no me conocían, que no habían tratado conmigo, que nunca tuvieron ningún acuerdo, que yo nunca hice nada con ellos. Eso estuvo clarísimo, inmediatamente pedí las transcripciones, eso hace dos meses y no me las dan”, dijo momentos antes de que la policía y personal del Ministerio Público ingresaran a su casa en San Isidro.

Más temprano, Pedro Pablo Kuczynski calificó como “ridícula” la orden de detención preliminar en su contra en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.

El mandatario aseguró, en declaraciones al programa "Panorama", que conoció de la medida aprobada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a través de una llamada del periodista y evitó pronunciarse al respecto.

“Yo no doy mi opinión por este momento. Me parece ridículo”, dijo el ex jefe de Estado.

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz aprobó el pedido de detención preliminar contra PPK y otros dos investigados: su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Luis Bernaola.

Nakazaki se pronuncia

El abogado de PPK, César Nakazaki, se pronunció a través de Twitter luego de acudir a la casa de su defendido en San Isidro para cuestionar la orden de detención preliminar contra su cliente.

"Detención preliminar del ex presidente PPK es fuego artificial o sicosocial. En investigación de Westfield se ha acudido a todas las declaraciones; se ha exhibido o incautado cuanta documentación se ha requerido. Impedimento de salida no se ha apelado desde el día uno. ¿Por qué la detención? [...] ¿Por qué detención preliminar si, por edad y salud, no puede haber luego prisión preventiva?", señaló el abogado.