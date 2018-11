Rafael Vela sobre Alan García: “La investigación no va a parar”

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, expresa su deseo de que la diplomacia peruana actúe con prontitud ante el asilo diplomático que ha solicitado el ex presidente Alan García al Gobierno de Uruguay. Se debe informar, indica, que “aquí se ha escrupulosamente respetado los derechos del investigado”.

—¿Esta solicitud de asilo del ex presidente Alan García al Gobierno Uruguayo afecta la investigación de la fiscalía al ex mandatario?

Estamos a la expectativa de tener un poco más de información. Lo último que nosotros hemos sabido es lo que se conoce públicamente a través de los medios de comunicación. Y procesalmente está decidida ya la orden de impedimento de salida del señor García por 18 meses, a la cual él se había incluso voluntariamente allanado. Ha sido sorpresivo, tenemos que hacer un análisis de las consecuencias.

— El canciller de Uruguay ha señalado a El Comercio que se va a evaluar y se va a pedir información al Perú respecto a la solicitud. En estos casos, ¿ustedes también participan en esta entrega de información?

Sí, nosotros estamos dispuestos a proporcionar cualquier información que brinde de manera precisa cuál es el estatus del señor García procesalmente. A él se le han respetado todos sus derechos, y creo que la mejor demostración es que ayer [sábado] él durante la audiencia no ha informado sobre ningún tipo de persecución política. De tal manera que para nosotros no hay ningún tipo de posibilidad de especular que no se hayan respetado escrupulosamente todos sus derechos procesales.

— En su lectura, ¿este pedido de asilo obedece a una intención de evadir a la justicia peruana?

Bueno, de materializarse, sin duda es absolutamente incoherente con relación a la conducta procesal que mostró a través de su abogado defensor en la audiencia. Lo que nos hace inferir, válidamente, que se trataría de una estrategia claramente definida de eludir la acción de la justicia.

— El abogado del ex presidente ha señalado que esta ha sido una decisión tomada por la dirigencia del Apra en vista de que había el rumor o ellos habían tenido conocimiento de que, en una próxima diligencia, el ex presidente iba a ser ya detenido. ¿Esto tiene asidero?

No, eso es absolutamente falso. No tiene ningún tipo de posibilidad de especularse ello. El Ministerio Público cuando formula sus requerimientos los hace dentro del debido proceso, los pone en conocimiento del juez y el juez es quien toma cualquier decisión procesal. El Ministerio Público, proporcionalmente a las circunstancias del momento de la investigación –estamos hablando de diligencias preliminares–, estimó que era razonable y proporcional únicamente una solicitud de impedimento de salida del país para cautelar los fines de la investigación. Eso fue lo que se decidió, eso fue a lo que además se sometió el señor García voluntariamente, y que ahora defrauda plenamente a partir de su conducta evidente.

— Y lo que se venía ahora eran más citaciones para interrogarlo...

Bueno, en realidad se venían varias diligencias que justificaban su presencia dentro del país y otras que son parte de la evolución de la dinámica de la investigación. Esta es una investigación compleja porque tiene que activar mecanismos de cooperación internacional. La información entregada por la empresa Odebrecht, a través del convenio de colaboración eficaz que está en proceso de negociación con nosotros, determinaba la necesidad también de actuar una serie de testimonios y entrega documental fuera del país, además de peritajes, además de otros actos procesales que se justificaban acá. A partir de recabar esos testimonios, se iba a generar mucha mayor información que implicaba que el señor García también tenga que nuevamente ser sometido a ampliaciones de sus declaraciones en ejercicio del derecho a la defensa.

— Es decir, en esta etapa no estaba prevista todavía una prisión preventiva por lo que me dice.

No, en absoluto. Eso es absolutamente falso. No tiene además ninguna justificación ni ningún asidero. Porque, además, ningún juez luego de haber estimado razonablemente el pedido de impedimento de salida del país podría acto seguido decidir un pedido de diferente naturaleza.

— En el hipotético caso de que el Gobierno Uruguayo tomara la decisión de otorgar el asilo al ex presidente, ¿se truncaría la investigación?

En principio, nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo en términos de nuestra planificación estratégica procesal. Es decir, tenemos que seguir investigando los hechos porque no solamente es investigar al señor García, sino hay otros coinvestigados. De tal manera que la investigación no va a parar en ese sentido. El señor García se podrá defender también, incluso dentro de su estatus. Sin embargo, nosotros esperamos que también la diplomacia peruana actúe con prontitud y con corrección, e informe a sus pares que aquí se han escrupulosamente respetado los derechos del investigado, en este caso el señor García.

— Es decir, usted esperaría una reacción inmediata ya del Gobierno Peruano.

Bueno, eso es lo que nosotros esperamos del Poder Ejecutivo, y nosotros estamos por supuesto plenamente dispuestos a brindar toda la información que se nos requiera.

— Algunos voceros apristas están señalando que había amenazas de muerte contra el ex presidente. ¿En algún momento le manifestaron eso a la fiscalía...?

No, nosotros no hemos sido informados absolutamente de nada de ello. Son en todo caso declaraciones de carácter político, mediático.

— No es la primera vez que el ex presidente solicita asilo. ¿A qué reflexión lo lleva esta situación en la que se encuentra nuevamente?

En el caso del señor García, yo no voy a especular nada sobre sus antecedentes, sino solamente concentrarnos en lo que es su situación jurídica actual, dentro de la cual el Ministerio Público ha respetado escrupulosamente todos los derechos del investigado y se ha ceñido estrictamente a las reglas del debido proceso. Si el señor toma es decisión, evidentemente tendrá que ser responsable de lo que es su conducta procesal dentro de las investigaciones que debería de haber afrontado. Como se comprometió y como lo dijo públicamente.